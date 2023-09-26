منفلوط تستطلع رأي العملاء في مراكز الخدمة

أعلن المركز الإعلامي لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، إجراء استطلاع للعملاء حول الخدمات التي تقدمها الشركة ومردودها للوقوف على المشكلات التي تواجه المواطنين وذلك للوصول إلى أعلى مستوى للخدمة.

وأكد المهندس علي الشرقاوي رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، أنه تم تنفيذ حملات للتوعية وطرق أبواب واستطلاعات رأي دورية على مدار العام، ضمن خطة توعوية معدة مسبقا، حيث يتم تنفيذ هذا الاستطلاع شهريا بكافة مراكز المحافظة.

ويهدف الاستطلاعات إلى التعرف على رأي العملاء في خدمات مياه الشرب والصرف الصحي المقدمة، واستقبال الاستفسارات والشكاوى، ومن ثم يتم تحليل تلك الاستطلاعات لاتخاذ اللازم في ضوء البيانات المتاحة.

استطلاع راى العملاء بمراكز خدمة العملاء وحملة طرق ابواب بمركز منفلوط

استطلاع راى العملاء بمراكز خدمة العملاء وحملة طرق ابواب بمركز منفلوط

استطلاع راى العملاء بمراكز خدمة العملاء وحملة طرق ابواب بمركز منفلوط

استطلاع راى العملاء بمراكز خدمة العملاء وحملة طرق ابواب بمركز منفلوط

استطلاع راى العملاء بمراكز خدمة العملاء وحملة طرق ابواب بمركز منفلوط

استطلاع راى العملاء بمراكز خدمة العملاء وحملة طرق ابواب بمركز منفلوط

استطلاع راى العملاء بمراكز خدمة العملاء وحملة طرق ابواب بمركز منفلوط

استطلاع راى العملاء بمراكز خدمة العملاء وحملة طرق ابواب بمركز منفلوط

استطلاع راى العملاء بمراكز خدمة العملاء وحملة طرق ابواب بمركز منفلوط

استطلاع راى العملاء بمراكز خدمة العملاء وحملة طرق ابواب بمركز منفلوط

استطلاع راى العملاء بمراكز خدمة العملاء وحملة طرق ابواب بمركز منفلوط