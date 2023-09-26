محافظ أسيوط يوجه بالتوسع في فتح منافذ بيع السلع واللحوم بأسعار مخفضة

وجه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، بالتوسع في فتح منافذ بيع المواد الغذائية واللحوم بأسعار مخفضة بمراكز وأحياء المحافظة وضبط الأسواق ومحاربة الاحتكار، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، لافتًا إلى أهمية التنسيق بين كافة الجهات المعنية كمديريات (التموين والصحة والطب البيطري) ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك والأجهزة الرقابية لشن حملات على الأسواق والمحال التجارية ومنافذ البيع المختلفة للتصدي لأية ممارسات غير مقبولة تتعلق باحتكار، أو إخفاء أي سلع أو فرض زيادة غير مبررة على أسعار بعض السلع أو بيع سلع منتهية الصلاحية أو غير مطابقة للمواصفات.

وأشار إلى اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة وتحرير المحاضر الفورية وتوقيع الغرامات على المخالفين ومحاربة تجار السوق السوداء ومنع احتكار المواد الغذائية والسلع ... جاء ذلك خلال لقائه مع عصمت علي مدير عام مديرية التموين بأسيوط ونشأت إسكندر مدير فرع الشركة المصرية لتجارة الجملة التابعة لوزارة التموين وبعض رؤساء المراكز والأحياء.

واستعرض المحافظ – خلال اللقاء - الجهود المبذولة من مسئولي مديرية التموين بكافة قطاعاتها والإدارات التابعة لها والخطط الموضوعة للتوسع في فتح منافذ ثابتة ومتنقلة لبيع المواد الغذائية واللحوم بأسعار مخفضة للمواطنين لتخفيف العبء عنهم فضلًا عن تكثيف حملات ضبط الأسواق ومواجهة ارتفاع الأسعار واحتكار السلع.

وشدد محافظ أسيوط، على ضرورة النزول الميداني لكافة المسئولين ومسئولي الجودة والرقابة التموينية لمتابعة حركة الأسواق وتوافر السلع المختلفة بها بصفة يومية على أن يكون هناك تدخل فوري لمواجهة حدوث نقص في أي سلعة مع مراعاة التنسيق مع الجهات المعنية موجهًا بالعمل على سرعة اختيار أماكن جديدة ومناسبة بالتنسيق مع رؤساء المراكز والأحياء لفتح المنافذ والمعارض سواء الثابتة أو المتحركة بالمراكز والقرى لتوفير المواد الغذائية والخضار والفاكهة واللحوم بأسعار مخفضة للمواطنين لتخفيف العبء عنهم فضلًا عن تشجيع أصحاب المشروعات الصغيرة من الشباب لعرض منتجاتهم من خلالها مشيرًا إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ أي جهود أو مبادرات لتوفير المواد الغذائية بالمراكز والقرى والنجوع.

يذكر أن محافظ أسيوط قد أعلن عن تخصيص خطوط ساخنة لتلقي شكاوى وبلاغات المواطنين بخصوص مواجهة جشع التجار واحتكار السلع والمواد الغذائية والغش التجارى أو أي تلاعب بتعريفة المواصلات الداخلية أو الخارجية بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية من خلال رقم الخط الساخن غرفة عمليات المحافظة وغرفة إدارة الأزمات بالمحافظة (2135858/ 088) و(2135727/ 088) على مدار 24 ساعة بالإضافة إلى رقم الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء (16528) فضلا عن رقم جهاز حماية المستهلك (19588) لمواجهة أية طارئ وتلقي شكاوى المواطنين والتعامل السريع معها وتطبيق العقوبات الرادعة على المخالفين.