رئيس المجموعة الصينية: تعزيز سبل التعاون مع مكتبة الاسكندرية

عبر قاو ان مينج نائب رئيس المجموعة الصينية للاعلام الدولى لـ"الوفد”، عن سعادته بلقاء امس بمكتبة الاسكندرية، خلال استقبال الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، ، وفدًا من المجموعة الصينية للإعلام الدولي ومكتب الإعلام بمجلس الدولة الصيني.

وأكد رئييس المجموعه الصينية، أن المجموعه ترغب فى تعزيز سبل التعاون مع المكتبة و وذلك من خلال المشاركة بمعرض كتاب مكتبة الإسكندرية الدولي، مؤكدا أن مكتبة الإسكندرية تعتبر منارة للعلم.

وأعرب الدكتور أحمد زايد، عن سعادته بهذا الإهداء، لافتًا إلى أنه يتطلع إلى مزيد من التعاون من خلال إنشاء برنامج بين المكتبة والمجموعة الصينية للإعلام الدولي لترجمة عددًا من كتب الأطفال إلى اللغة العربية.

وأوضح الدكتور زايد، تضم المكتبة 12 مركزًا للبحث الأكاديمي ، مركز دراسات الإسكندرية وحضارة البحر المتوسط،مركز دراسات الخطوط،مركز الدراسات والبرامج الخاصة،المعهد الدولي للدراسات المعلوماتية،مركز المخطوطات، مركز توثيق التراث الحضاري والطبيعي ومقره القاهرة،مركز الإسكندرية للدراسات الهلينستية،برنامج دراسات التنمية المستدامة وبناء قدرات الشباب ودعم العلاقات الإفريقية،مركز دراسات الحضارة الإسلامية،مركز الدراسات القبطية،مركز الدراسات الاستراتيجية،برنامج دراسات المرأة والتحول الاجتماعى، مركز الفنون.

وتضم المكتبة 17 معرضًا دائمًا، وهى الإسكندرية عبر العصور: مجموعة محمد عوض، عالم شادى عبد السلام، الخط العربي: مجموعة محمد إبراهيم ،الآلات الفلكية والعلمية عند العرب فى القرون الوسطى (فرسان السماء)،تاريخ الطباعة: مطبعة بولاق ،متحف الفنان محمد شاكر، كتاب الفنان ،محيى الدين حسين: مشوار إبداعى، مجموعة رعاية النمر وعبد الغنى أبو العينين (الفن الشعبى العربى)، سيف وأدهم وانلي: الحركة والفن، مختارات من أعمال آدم حنين، مختارات من أعمال أحمد عبد الوهاب، مختارات من أعمال حسن سليمان، فاروق شحاتة: تجربة ممتدة، مختارات من فن الكاريكاتير ،محمد حسنين هيكل.. رحلة حياة، ناجى شاكر... شغف التجربة والاكتشاف ،و4 قاعات للمعارض الفنية المؤقتة، مع مركز للمؤتمرات يتسع لآلاف الأشخاص.

وكشف زايد ان فى نهاية اللقاء قام الوفد بإهداء مكتبة الإسكندرية مجموعة إصدارات الرئيس الصيني "شي جين بينج" بلغات مختلفة