مركز شباب نجع حمادي ينظم مسابقه للفنون التشكيلية للطلائع

نظمت إدارة شباب نجع حمادى شمال محافظة قنا، اليوم الثلاثاء، مسابقة الفنون التشكيلية، وذلك بمقر مركز شباب مدينة نجع حمادى، حيث استهدف المشروع مشاركة أعضاء المركز للفئة العمرية من الطلائع. وتحدث مصطفى ابو جبل مدير المديرية بقنا، عن أهمية دور مراكز الشباب فى تفعيل منظومة العمل الشبابى واستقبال الاعضاء وتحفيزهم للمشاركة الفعالة فى جميع المجالات.

وذكرت عايده محمد مدير إدارة شباب نجع حمادي بأن المشاريع الشبابية والقومية المنفذة على أرض الواقع والموثقة فإنها تخدم كل الفئات العمرية ليرتقى وينهض بها المجتمع فكريا وثقافيا وخدميا وهذا ما ترتضيه الدولة وتحققه من إنجازات نحو التقدم والرقي والازدهار .

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، ومصطفى ابو جبل مدير المديرية بقنا، ومحمد عبد الرحيم الوكيل الشبابى بالمديرية وذلك تحت إشراف وتنفيذ عايده محمد مدير الإدارة.