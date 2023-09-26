الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2023

صرف مرتبات
صرف مرتبات

موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2023.. يسعى ملايين المصريين من العاملني في الجهاز الإداري للدولة، إلى معرفة الموعد المحدد لصرف مرتبات شهر أكتوبر، خاصة عقب زيادة المرتبات بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الأيام القليلة الماضية.

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موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2023

ويبدأ صرف مرتبات شهر أكتوبر 2023 من يوم الأربعاء 25 أكتوبر، حيث يستمر حتى يوم الاثنين الموافق 30 أكتوبر لتكن أيام 25 و 26 و28 و 29 و30 أكتوبر المقبل، كما سيتم صرف متأخرات مستحقات العاملين بخلاف المرتبات أيام 7 و10 و11 أكتوبر 2023.

 تطبيق الحد الأدنى للأجور

ومن المقرر تطبيق الحد الأدنى للأجور الجديد للعاملين في القطاع الحكومي، والزيادة المقررة لأصحاب المعاشات، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، بعد إحالتها إلى مجلس النواب فور انعقاده في أكتوبر المقبل، وفقًا للدكتور محمد معيط، وزير المالية.

الحد الأدني للأجور الجديد 

الدرجة السادسة 4000 جنيه بدلًا من 3500 جنيه.

الدرجة الخامسة 4500 جنيه بدلًا من 4000 جنيه.

الدرجة الرابعة 5000 جنيه بدلًا من 4500 جنيه.

الدرجة الثالثة 5500 جنيه بدلًا من 5000 جنيه.

الدرجة الثانية 6000 جنيه بدلًا من 5500 جنيه.

الدرجة الأولى 6500 جنيه بدلًا من 6000 جنيه.

درجة مدير عام 7000 جنيه

الدرجة العليا 8000 جنيه.

الدرجة الممتازة 10000 جنيه.

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