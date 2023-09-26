انخفاض أسعار الخضروات والفاكهة بأسواق البحيرة اليوم الثلاثاء 26/9/2023

شهدت أسواق الخضروات والفاكهة بمحافظة البحيرة، اليوم الثلاثاء الموافق 26 سبتمبر2023، انخفاض في أسعار في بعض أنواع الخضروات، حيث انخفضت أسعار الطماطم بحوالي ثلاثة جنيهات للكيلو وتراوحت مابين 20 لـ 22 جنيها للكيلو ،بينما تراوحت أسعار البصل مابين 20 إلى 25جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار الخيار مابين 16 لـ 20 جنيها للكيلو، والفلفل البلدي مابين 18 إلى 22جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار الفلفل ألوان مابين 30إلي 32جنيها للكيلو.

وتراوحت أسعار الليمون مابين 10 لـ12 جنيها للكيلو ،وتراوحت أسعار الباذنجان الأبيض مابين 8إلي 10جنيهات للكيلو ، بينما تراوحت أسعار الباذنجان الأسود مابين 4إلي 6جنيهات للكيلو ،وتراوحت أسعار البطاطس مابين 12 إلي 15جنيها للكيلو ، والبامية مابين 30إلي 35جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار الملوخية مابين 8إلي 10جنيهات للكيلو ،وحت أسعار الثوم البلدي مابين 30إلي 35جنيها للكيلو ، وتراوحت أسعار الجزر الأصفر مابين 10 إلي 12 جنيها

أسعار الفاكهة.. العنب بـ35 والتين بـ30 جنيهًا

وفي أسواق الفاكهة تراوحت أسعار العنب مابين 30إلي 35جنيها للكيلو، بينما تراوحت أسعار التين مابين 25إلي 30جنيها للكيلو ,وأسعار المانجو مابين 25إلي 35جنيها ، وتراوحت أسعار التفاح الأحمر مابين 25إلي 30جنيها للكيلو ،وتتراوح أسعار الموز مابين 20إلي 25جنيها للكيلو،وتتراوح أسعار البرقوق مابين 20إلي 30جنيها للكيلو .