حالة الطقس في أسيوط اليوم صافي والعظمي 40 درجة مئوية

تتوقع حالة الطقس في مدينة أسيوط اليوم الثلاثاء الموافق 26 سبتمبر 2023 أن تكون صافية بشكل عام. ستكون درجة الحرارة العظمى حوالي 40 درجة مئوية، في حين ستكون درجة الحرارة الصغرى حوالي 20 درجة مئوية. ستكون الرياح شمالية شمالية غربية بسرعة تتراوح بين 15 إلى 25 كم في الساعة.

يتوقع أن تكون جودة الهواء سيئة في هذا اليوم، وذلك نتيجة لوجود مؤشر الأشعة فوق البنفسجية القصوى على مستوى 3 معتدل. قد تكون هبات الرياح قوية تصل إلى 32 كم في الساعة. تتراوح نسبة الرطوبة بين 13٪ إلى 34٪، ودرجة التكثف حوالي 7 درجة مئوية.

من المتوقع أن تكون نسبة الغطاء السحابي في هذا اليوم 0٪، مما يعني أن السماء ستكون صافية تمامًا. قد يكون هناك بعض الاضطرابات في الرؤية حيث يتوقع أن تكون حوالي 1.6 كم. أما أقصى ارتفاع للسحب في هذا اليوم فسيصل حوالي 9100 متر.

عليه، ينبغي على الأشخاص في أسيوط أخذ الحذر والتحضير للظروف الجوية السائدة في اليوم الثلاثاء، والتأكد من ارتداء الملابس المناسبة واستخدام واقي الشمس وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس المباشرة. كما يُنصح الأشخاص بالابتعاد عن الأماكن المكشوفة والتحلي بالحذر عند القيادة بسبب قوة الرياح.