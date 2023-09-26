طقس حار.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية على القاهرة الكبرى اليوم

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن أهم الظواهر الجوية المتوقعة، اليوم الثلاثاء، على جميع الأنحاء.

ولفتت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى أن هذه الأيام تشهد سيطرة لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا، والذي أدى بدوره إلى ارتفاع في درجات الحرارة على جميع الأنحاء ليسود طقس حار على القاهرة الكبرى، والوجه البحري والسواحل الشمالية، يكون شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وأشارت الأرصاد إلى ظهور الشبورة المائية الكثيفة أحيانًا، على بعض الطرق الزراعية، والسريعة، والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، والوجه البحري والسواحل الشمالية، ومدن القناة ووسط سيناء والتي ينخفض معها مستوى الرؤية الأفقية.



وكشفت الأرصاد عن أنه بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية الى شمالية شرقية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، من المتوقع أن تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.75 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.