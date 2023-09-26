الهدف من الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف.. دار الإفتاء توضح

يوافق غدا الأربعاء 27 سبتمبر الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف، وهو اليوم الذي ينتظره المسلمون حول العالم للاحتفال بمولد سيد الخلق صلى الله عليه وسلم.

الاحتفال بالمولد النبوي



وبينت دار الإفتاء المراد من الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف.

وقالت الإفتاء إن المراد من الاحتفال بذكرى المولد النبوي هو جمع الناس على الذكر، وقراءة القرآن ومطالعة السيرة النبوية العطرة، خاصة قراءة قصة المولد النبوي الشريف والإنشاد في مدحه والثناء عليه صلى الله عليه وآله وسلم، وإطعام الطعام صدقة لله، والصيام والقيام؛ إعلانًا لمحبة سيدنا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله، وإعلانًا للفرح بيوم مجيئه الكريم إلى الدنيا.

يذكر أن دار الإفتاء عبر منصاتها الرقمية الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي بصفة مستمرة، العديد من النصائح والفتاوى المستمدة من القرآن الكريم والسنة النبوية، وتأملات فى كتاب الله عز وجل، وتعاليم الدين الإسلامى لفهم صحيح الدين وإرشادات عامة فى شتى مناحى الحياة كنصائح تربوية للآباء من أجل التربية السليمة لأبنائهم، وأيضًا نصائح للأزواج من أجل حياة زوجية سعيدة والابتعاد عن الخلافات والتفاهم بين الطرفين، وأيضًا إرساء قواعد للمعاملات بين البشر، وكذلك بيان صفات المسلم الصحيح، اقتداءً برسول الله صلى الله عليه وسلم وأحاديثه الشريفة ووصاياه، و آيات القرآن الكريم.