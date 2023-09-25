إصابة 8 أشخاص بحالات اختناق في حريق مصنع تريكو بالعبور 

أصيب 8 أشخاص بحالات اختناق في حريق نشب بمصنع للملابس في المنطقة الصناعية الأولى دائرة قسم شرطة العبور، وجارٍ التعامل مع الحالات من قبل الإسعاف.

وتكثف قوات الحماية المدنية بالقليوبية، من جهودها للسيطرة على الحريق، حيث جرى الدفع بـ 9 سيارات إطفاء وسيارات الإسعاف، وجارٍ أعمال السيطرة على الحريق، وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المختصة التحقيق.

المعاينة الأولية .. تفاصيل حريق نشب في مصنع تريكو بالعبور

وشهدت منطقة العبور بمحافظة القليوبية، نشوب حريق بمصنع تريكو أي بي أي، وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء ورجال الحماية المدنية للمشاركة في إخماد النيران.

كشفت المعاينة الأولية لحريق نشب في مصنع تريكو أي بي أي للملابس الجاهزة بالمنطقة الصناعية الأولى بمدينة العبور بمحافظة القليوبية، أن المصنع مكون من أربعة طوابق على مساحة 1500 متر، والحريق شب في آخر دورين الثالث والرابع.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، بلاغًا باندلاع حريق داخل مصنع تريكو أي بي أي، وعلى الفور انتقلت قوة من وحدة الحماية المدنية بالقليوبية، وتم الدفع بسيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق.

وفور وصول سيارات الإطفاء ورجال الحماية المدنية إلى مكان اندلاع الحريق تم فرض كردون أمني حول منطقة اندلاع النيران، لمنع امتدادها للمصانع المجاورة، كما تم التعامل الفوري مع النيران لمحاولة إخمادها.

دفعت الحماية المدنية بالقليوبية، بـ 9 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى المناطق المجاورة له دون خسائر بشرية، وتبين أن الحريق شب في مصنع ملابس مكون من طابقين على مساحة 1500 متر.

عقب سيجارة .. وراء حريق داخل منزل بكفر شكر

كشفت التحريات الأولية بواقعة نشوب حريق داخل منزل بدائرة مركز شرطة كفر شكر بمحافظة القليوبية، أن بقايا سيجارة مشتعلة ألقاها أحد المارة وراء اشتعال الحريق، ولم يسفر عن ثمة إصابات، وتمت السيطرة الكاملة عليه، كما أمرت جهات التحقيق بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.

وكان اللواء نبيل سليم، مدير أمن القليوبية، تلقى إخطارًا من عمليات النجدة يفيد ورود بلاغ من الأهالي بنشوب حريق بمنزل من الطوب الأبيض ومسقوف بالأخشاب والبوص بقرية أسنيت دائرة مركز شرطة كفر شكر.

على الفور جرى انتقال قوات الأمن ورجال الحماية المدنية، وجرى الدفع بسيارتى إطفاء وتمت السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة، من دون وقوع خسائر بشرية.

وبالمعاينة والفحص تبين نشوب الحريق بمنزل من الطوب الأبيض ومسقوف بالأخشاب والبوص بقرية أسنيت دائرة مركز شرطة كفر شكر وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق والتي أصدرت قرارها السابق.