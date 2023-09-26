مصرع شاب وإصابة آخر في حادث سير بمدينة الداخلة بالوادي الجديد

توفي شاب وأصيب آخر في حادث مروري بوسط مدينة الداخلة بمحافظة الوادي الجديد.

تلقى اللواء محمد أبو الليل، مدير أمن الوادي الجديد، بلاغاً بوفاة شاب وإصابة آخر في حادث مروري وسط مدينة الداخلة.

وكشفت حادثة اصطدام سيارة بدراجة نارية على طريق "موط بدخلو"، مما أدى إلى وفاة عمرو كامل بكر 20 عاماً، وإصابة أحمد عماد صابر 18 عاماً، بجروح وإصابات مختلفة في الجسم.

وتوجهت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، ونقلت المتوفى والمصاب إلى مستشفى الداخلة العام، فيما تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.