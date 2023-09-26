أرملة أشرف مصيلحي تكشف أصعب فترات مرضه ولماذا تمنت وفاته (فيديو)

كشفت المخرجة منال الصيفي، عن أصعب اللحظات خلال رحلة مرض زوجها الفنان أشرف مصيلحي، مشيرة إلى أن على أنها تحملت مرضه على مدار ثلاث سنوات.

وقالت منال الصيفي، في حوار مع الاعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج كلمة أخيرة، المذاع عبر قناة اون، مساء اليوم الاثنين : “لحظة إخباري بإصابة أشرف مصيلحي بالسرطان كانت الأصعب وعندما أخبرني الاطباء مرتين ببدء العد التنازلي لرحيله مع تدهور حالته، معقبة: ”أحد الاطباء عندما سألته ليه كل الأشعات دي قالي: عاوزين نطمن ممكن تفرق في حياته 8 أشهر".

ووجهت المخرجة منال الصيفي، رسالة لزوجها الراحل أشرف مصيلحي قائلة : " شكرا أنك أكرمتنا وسترتنا وخلتنا مش محتاجين لحد وأنك كبرت الولاد وربتهم كدا.. وأنا هكمل رسالتك زي ما أنت عايز وشكرا أنك ماتقلتش علينا بكل التعب ده ".

تمنيت رحليه حتى يرتاح من هذا التعب

وكشفت المخرجة منال الصيفي، أنها في لحظات شدة المرض تمنت أن يخفف الله عنه برحيله قائلة : "كنت كل يوم في مرضه أقرأ سورة ياسين وفي لحظات مرضه الأخيرة قلت يارب كفاية عليه كده تعب أوي ".