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الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

ميدو يطالب اللجنة الثلاثية باستدعاء أوسوريو والتحقيق معه

ميدو
ميدو

طالب أحمد حسام ميدو، اللجنة الثلاثية المُعينة لإدارة نادي الزمالك باستدعاء خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني الحالي للزمالك للتحقيق معه في تصرفاته على مدار الفترة الماضية في ظل التغييرات التي يقوم بها في التشكيل والقرارات الفنية التي يقوم بها.

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وقال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "الأخطاء واضحة للجميع، وأطالب الدكتور عماد البناني واللجنة الثلاثية في وجود مدحت عبد الهادي وعبد الواحد السيد، وتُحقق مع أوسوريو وتقوله ليه بتبدأ بلاعيبة صغيرة وتحرقهم، وليه بتلاعب لاعيبة عندها أخطاء متكررة" 
وأضاف: "ليه حسام عبد المجيد يبدأ الماتش وهو مش جاهز بدنيا، بصراحة أوسوريو اتغير ومش هو نفس الراجل اللي جه مسك الزمالك من الأول" 
واختتم: "لازم أوسوريو يعرف إن في ناس تحاسبه وعشان كدة لازم يتم التحقيق معاه"

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