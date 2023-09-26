انقلاب سيارة ملاكي وإصابة اثنين بطريق"الطور- أبورديس"

أصيب أثنين مساء اليوم، أثر انقلاب سيارة ملاكي، بطريق" أبورديس - الطور " قبل 10 كيلو من كارتة ابورديس، بجنوب سيناء



وتلقى اللواء محمد كامل العناني، مدير أمن جنوب سيناء، بلاغًا من شرطة النجدة، يفيد انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الدولي "الطور- أبورديس"، قبل 10 كيلو من كارتة ابورديس.

و أصيب كلا من :-

1- خالد . م . ا - 53 سنة - الشرقية - اصابات طفيفية و سحجات .

2 - أسراء . خ . م -30 سنة - الشرقية - اصابات بالرقبة و الظهر

كما تم نقل المصابين إلى مستشفى ابورديس الدولى، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الواقعة.