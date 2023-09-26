انقلاب سيارة ملاكي وإصابة اثنين بطريق"الطور- أبورديس"
أصيب أثنين مساء اليوم، أثر انقلاب سيارة ملاكي، بطريق" أبورديس - الطور " قبل 10 كيلو من كارتة ابورديس، بجنوب سيناء
وتلقى اللواء محمد كامل العناني، مدير أمن جنوب سيناء، بلاغًا من شرطة النجدة، يفيد انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الدولي "الطور- أبورديس"، قبل 10 كيلو من كارتة ابورديس.
و أصيب كلا من :-
1- خالد . م . ا - 53 سنة - الشرقية - اصابات طفيفية و سحجات .
2 - أسراء . خ . م -30 سنة - الشرقية - اصابات بالرقبة و الظهر
كما تم نقل المصابين إلى مستشفى ابورديس الدولى، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الواقعة.