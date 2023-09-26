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الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

انقلاب سيارة ملاكي وإصابة اثنين بطريق"الطور- أبورديس"

انقلاب سيارة ملاكي
انقلاب سيارة ملاكي

أصيب أثنين مساء اليوم، أثر انقلاب سيارة ملاكي، بطريق" أبورديس - الطور " قبل  10 كيلو من كارتة ابورديس، بجنوب سيناء
 

وتلقى اللواء محمد كامل العناني، مدير أمن جنوب سيناء،  بلاغًا من شرطة النجدة، يفيد انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الدولي "الطور- أبورديس"، قبل  10 كيلو من كارتة ابورديس.

 

و أصيب كلا من :-

1- خالد . م . ا - 53 سنة  - الشرقية - اصابات طفيفية و سحجات .

 2 - أسراء . خ . م -30 سنة - الشرقية - اصابات بالرقبة و الظهر  

كما تم نقل المصابين إلى مستشفى ابورديس الدولى، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الواقعة.

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