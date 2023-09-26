تفاصيل طرح وظائف إدارية وهندسية شاغرة بوزارة الطاقة السعودية

وظائف وزارة الطاقة السعودية، جذبت الكثير من السعوديين الحاملين للمؤهلات العليا ويبحثون عن فرصة عمل، بعد إعلانها توفر عدد من الوظائف الهندسية والإدارية، للعمل بفروع الوزارة بالعاصمة السعودية الرياض.

المؤهلات المطلوبة للالتحاق بوظائف وزارة الطاقة

وأشارت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني،إلى أن المؤهلات المطلوبة لشغل وظائفها هي “شهادات البكالوريوس والماجستير” ولك للعمل في عدد من التخصصات موضحة أن ذلك للسعوديين.

وظائف وزارة الطاقة..طريقة التقديم

ولفتت الوزارة أن التقديم بدأ من اليوم الاثنين الموافق 25 سبتمبر 2023م، داعية الراغبين في الانضمام لفريق عملها الاطلاع على تفاصيل أكثر عن شروط ومعايير كل وظيفة، وذلك بالدخول على الرابط التالي:

https://careers.moenergy.gov.sa/ar/job-search-results/

فيما أعلنت وزارة الطاقة السعودية أن العمل بوظائفها المعلنة سيكون بفروع الوزارة في مدينة الرياض.

تطوير الاستخدامات السلمية للطاقة النووية

وفي سياق آخر أكد الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الطاقة، رئيس مجلس إدارة مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، ​​خلال كلمة المملكة العربية السعودية في اجتماع الدورة السابعة والستين للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، المنعقد في العاصمة النمساوية فيينا، التزام المملكة بسياستها الوطنية للطاقة النووية التي تضمن أعلى معايير الشفافية والموثوقية وتطبيق أعلى مستويات الأمان.

كما أوضح أن المملكة تؤمن بالإسهامات الإيجابية للطاقة النووية في أمن الطاقة، وبفوائدها الاجتماعية والاقتصادية، مُبيناً أن المملكة، انطلاقاً من هذا التوجّه، تعمل على تطوير الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، في مختلف المجالات، بالتعاون الوثيق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وفقاً لأفضل الممارسات والتجارب الدولية بهذا الخصوص، وبالاستفادة من الخبرات والخدمات الاستشارية التي تقدمها الوكالة في مجال تطوير البنية التحتية والقدرات البشرية، بما في ذلك مشروع المملكة الوطني للطاقة النووية بما يحتويه من مكونات، منها مشروع بناء أول محطة للطاقة النووية في المملكة.