المخاطر الصحية للزواج والإنجاب المبكر.. ندوة توعوية بأسيوط

ضمن سلسلة اللقاءات التوعوية التى ينظمها مركز اعلام اسيوط بتوجيهات من الدكتور أحمد يحيى رئيس قطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات

نظم مركز إعلام أسيوط بالتعاون مع مديرية الزراعة باسيوط ندوة توعوية تحت عنوان المخاطر الصحية للزواج والانجاب المبكر على صحة الأم والطفل وذلك بمقر مركز الارشاد الزراعي بقرية الواسطى بأسيوط وقد حاضر اللقاء الدكتورة جيهان محمد ابراهيم مدير صحة الجامع الكبير بأسيوط وقد حضر اللقاء لفيف من السيدات والفتيات بقرية الواسطى

وتناولت إبراهيم المفهوم الأساسى للصحة الانجابية واهمية الفحص الطبى للمرأة قبل الزواج ودوره فى بناء أسرة قوية وسليمة صحيا

وتهدف هذه الندوة إلى زيادة الوعي والتوعية حول المخاطر الصحية التي يمكن أن تواجهها الأم والأطفال نتيجة زواج وإنجاب مبكرين. وتأتي هذه الندوة في إطار الجهود المستمرة للتوعية الصحية وتثقيف المجتمع حول القضايا الصحية المهمة.

وقد حظيت الندوة بمشاركة واسعة من قبل الأهالي والشباب والنساء في المنطقة. حضر الندوة عدد كبير من الخبراء والمتخصصين في مجال الصحة والتنمية البشرية.

تطرقت الندوة إلى عدة مواضيع هامة ومختلفة تتعلق بالزواج والانجاب المبكر، بدءًا من أضرار الزواج في سن مبكر على صحة الأم والأطفال، والتأثيرات النفسية والاجتماعية التي يمكن أن يعاني منها الأفراد الذين يتزوجون في سن صغيرة.

تم استعراض البحوث والدراسات التي تشير إلى زيادة مخاطر مشاكل صحية للأم والطفل عند وجود زواج وإنجاب مبكر، مثل زيادة معدلات الوفيات في الولادة، وحدوث مشاكل صحية للأم مثل نقص التغذية وقصر التعليم، وتوقف التنمية البدنية والعقلية للأم.

وقد أثارت الندوة مشاعر الحضور وزادت من وعيهم حول أهمية تأجيل الزواج والإنجاب إلى سنوات أكثر نضجًا، والاستفادة من التعليم والتنمية الشخصية قبل الدخول في الحياة الزوجية.

تعتبر هذه الندوة خطوة مهمة في توعية المجتمع وتحفيزه على اتخاذ قرارات صحية ومسؤولة فيما يتعلق بالزواج والإنجاب. وتعكس رغبة المركز في نشر الوعي وتحسين الحالة الصحية للمجتمع ككل.

وفي نهاية الندوة، تم توزيع مطويات توعوية ومواد تثقيفية على الحضور لمواصلة نشر الوعي والمعرفة حول المخاطر الصحية للزواج والانجاب المبكر. وتعتبر تلك الموارد مصدرًا قيمًا للمعلومات والنصائح الصحية للأفراد وعائلاتهم.

كما أوضحت ايضا الأضرار الصحية للانجاب المبكر والمتكرر وآثاره السلبية على صحة الأم والطفل معا وأكدت أيضا على أهمية الرضاعة الطبيعية للطفل والتغذية السليمة للمرأة والذى سوف ينعكس على صحة الأسرة كلها .

هذا وقد شهد اللقاء تفاعلا كبيرا من قبل المشاركات وتم الرد على عدد كبير من الأسئلة والاستفسارات

ويتقدم مركز إعلام أسيوط بجزيل الشكر والتقدير لكلا من الدكتور رضا عليوه وكيل وزارة الزراعة باسيوط

وأمانى معوض مدير العلاقات العامة بمديرية الزراعة باسيوط على حسن التعاون والتنسيق الجيد للقاء..

مركز إعلام أسيوط تنظم ندوة توعوية بعنوان المخاطر الصحية للزواج والانجاب المبكر

مركز إعلام أسيوط تنظم ندوة توعوية بعنوان المخاطر الصحية للزواج والانجاب المبكر

مركز إعلام أسيوط تنظم ندوة توعوية بعنوان المخاطر الصحية للزواج والانجاب المبكر

مركز إعلام أسيوط تنظم ندوة توعوية بعنوان المخاطر الصحية للزواج والانجاب المبكر

مركز إعلام أسيوط تنظم ندوة توعوية بعنوان المخاطر الصحية للزواج والانجاب المبكر

مركز إعلام أسيوط تنظم ندوة توعوية بعنوان المخاطر الصحية للزواج والانجاب المبكر

مركز إعلام أسيوط تنظم ندوة توعوية بعنوان المخاطر الصحية للزواج والانجاب المبكر