فريق الرائد الأكثر بحثًا من عشاق الكرة السعودية بعد خسارته اليوم

احتل فريق الرائد مركز الصدارة بمؤشرات جوجل بالمملكة العربية السعودية وترند مواقع التواصل الاجتماعي بالتزامن مع فوز فريق النجمة على الرائد في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الاثنين، على ملعب التعليم في عنيزة ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

ونشرت الصفحة الرسمية لكأس خادم الحرمين الشريفين، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي اكس تويتر سابقا، نهاية المبارة وعلقت:" النجمة يفوق التوقعات وينتصر على الرائد"، ومن المعروف أن الرائد من أنشط الفرق في دوري روشن السعودي لذا أصاب خسارته امام النجمة صدمة الكثيرون.

فيما سجل هدف النجمة الأول اللاعب المحترف ليما بعد مرور عشر دقائق فقط مع بداية المباراة، واستمر الانجاز مع عثمان باري الذي سجل الهدف الثاني بشكل احترافي، فيما قلص اللاعب المغربي كريم البركاوي النتيجة للرائد في الدقيقة 61 من عمر المباراة.

يذكر أن فريق النجمة نجح في إقصاء فريق الرائد من دور الـ 32 في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد فوزه عليه بهدفين مقابل هدف، وبذلك يتأهل النجمة لدور ال16.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="ar" dir="rtl">النجمة يحجز مقعده في دور الـ 16 من <a href="https://twitter.com/hashtag/%D8%A3%D8%BA%D9%84%D9%89_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A4%D9%88%D8%B3?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#أغلى_الكؤوس</a> 🔝 <br><br>تهانينا لـ <a href="https://twitter.com/alnajmahfc?ref_src=twsrc%5Etfw">@alnajmahfc</a> وجماهيره 🎉 <a href="https://t.co/49AZNRfCuT">pic.twitter.com/49AZNRfCuT</a></p>— كأس خادم الحرمين الشريفين (@KingCupSA) <a href="https://twitter.com/KingCupSA/status/1706353610982834654?ref_src=twsrc%5Etfw">September 25, 2023</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>