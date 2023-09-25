الحبس للمتهمين بالتنقيب عن الآثار في منشأة القناطر سنة

قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة ، بمعاقبة 7 أشخاص متهمين بالتنقيب عن الآثار بقطعة أرض فى منشأة القناطر في محافظة الجيزة، بالسجن لمدة سنة مع إيقاف التنفيذ وغرامة 500 ألف جنيه.



وجاء في أمر الإحالة في القضية رقم « 9238 /2022- منشأة القناطر» أن المتهمين (م. ص.) و(أ. ح.) و(م. ا.) و(م. ح.) و(ص. ع). و(أ. ا.) و(أ. ا.)، قاموا بارتكاب جريمة التنقيب عن الآثار.



وكشفت التحقيقات أن المتهمين أحدثوا حفرة بعمق 7 أمتار بقطعة أرض فضاء، بواسطة الأدوات المتحفظ عليها، بحثا عن الآثار.

انت بداية الواقعة بورود معلومات سرية لوحدة مباحث مركز شرطة منشأة القناطر، تفيد تنقيب عدد من الأشخاص عن الآثار بقطعة أرض بجوار مقابر قرية الجلاتمة، وبإعداد كمين للمتهمين، تمكن رجال المباحث من القبض على 7 أشخاص، بينهم عاملان أبناء عمومة، يمتلكان قطعة الأرض.



وتم العثور على حفرة بعمق 7 أمتار، وأدوات يستخدمونها في التنقيب، وموتور لشفط المياه، بمواجهتهم اعترفوا بالتنقيب عن الآثار، فحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.