هالك هوجان يتصدر التريند بصور زفافه الجديدة

هالك هوجان Hulk Hogan.. مصارع أمريكي كبير وذو ثقل في عالم الرياضة العالمية، تداول اسمه عبر مواقع التواصل الاجتماعي وأصبح تريند بموقع البحث العالمي جوجل عقب نشره للحظات توثق زفافه من سكاي ديلي.

ونشر هوجان فيديو صغير عبر حسابه الرسمي بموقع الفيديوهات "إنستجرام"، وظهر فيه لقطات استعداد العروسين للحفل ولحظة إعلان زواجهما، الأمر الذي جعله محط اهتمام الكثيرين، خاصة لإقبال هوجان على بداية حياة جديدة مع شريكة وهو بالعقد السابع من عمره.

وتم عقد الزفاف بشكل رسمي في كليرووتر بولاية فلوريدا، وفقاً لموقع TMZ بفلوريدا، بحضور أبناء كلا من العروسين، وعدد قليل من أفراد العائلة والأصدقاء المقربين.

وأشاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي برقة فستان زفاف العروس الذي اتسم بالبساطة، والأناقة.

وكان هوجان نشر صورة له مع ديلي الشهر الماضي عبر انستجرام احتفال بيوم ميلاده، وعلق عليها:"70 عاماً أصغر من أي وقت مضى وأكثر سعادة من أي وقت مضى".

ويعتبر زواج هالك هوجان من سكاي ديلي، الزواج الثالث حيث سبق وتزوج مرتين الأولى من ليندا عام 1983 واستمر لمدة 26 عاماً، وانفصلا عام 2009 واثمرت الزيجة بولدان، بروك، 35 عامًا، ونيك، 33 عامًا، ثم تزوج من جينيفر مكدانيل في عام 2010، لكنه تقدم بطلب الطلاق منها في أكتوبر الأول 2021.

وكان أسطورة المصارعة الأمريكية هالك هوجان، تقاعد من WWE في عام 2021، واتجه لنظام حياة جديد أوضح كيفية الحياة بأسلوب أكثر صحة قبل أن يبلغ السبعين من عمره، حيث كشف أنه أقلع عن العادات السيئة واتبع نظاماً غذائياً صحياً.