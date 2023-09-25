كشفت التحريات الأولية بواقعة نشوب حريق داخل منزل بدائرة مركز شرطة كفر شكر بمحافظة القليوبية، أن بقايا سيجارة مشتعلة ألقاها أحد المارة وراء اشتعال الحريق، ولم يسفر عن ثمة إصابات، وتمت السيطرة الكاملة عليه، كما أمرت جهات التحقيق بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.

عقب سيجارة .. وراء حريق منزل بكفر شكر

وكان اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، تلقى إخطارا من عمليات النجدة يفيد ورود بلاغ من الأهالي بنشوب حريق بمنزل من الطوب الأبيض ومسقوف بالأخشاب والبوص بقرية أسنيت دائرة مركز شرطة كفر شكر.

على الفور جرى انتقال قوات الأمن ورجال الحماية المدنية، وجرى الدفع بسيارتى إطفاء وتم السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة، دون وقوع خسائر بشرية.

وبالمعاينة والفحص تبين نشوب الحريق بمنزل من الطوب الأبيض ومسقوف بالأخشاب والبوص بقرية أسنيت دائرة مركز شرطة كفر شكر وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق والتي أصدرت قرارها السابق.

قرار جديد في العثور على جثمان طفل غارقا بترعة الإسماعيلية بالخانكة

كما أمرت جهات التحقيق بالقليوبية، بانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة طفل مجهول الهوية في العقد الأول من العمر لقي مصرعه غرقا بمياه ترعة الإسماعيلية، أمام محطة وقود كفر حمزة دائرة مركز شرطة الخانكة، لمعرفة سبب الوفاة ونشر صوره المجني عليه، لإمكانية الوصول لأسرته، وكذلك رفع البصمة الوراثية للطفل والاستعلام عنها.كما أمرت بالتحفظ عليه في مستشفي الخانكة .

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة الخانكة، يفيد ورود بلاغ من عمليات النجدة بوجود جثة طافية بترعة الإسماعيلية أمام محطة وقود قرية كفر حمزة دائرة المركز.

العثور على جثة طفل غارقا بالقليوبية

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة، وجرى انتشال الجثة بواسطة قوات الإنقاذ النهري بالقليوبية، وتبين أن الجثة لطفل مجهول الهوية في العقد الأول من عمره، ويرتدي كامل ملابسه، ولا توجد به ثمة إصابات ظاهرية، ولم يتعرف عليه أحد من أهالي المنطقة، ولا يوجد بحوزته أية أوراق تفيد في تحقيق شخصيته.

وجرى نقل الجثة لمشرحة المستشفى بالخانكة، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق والتي أصدرت قرارها السابق.