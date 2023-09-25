اليوم.. ختام المؤتمر الدولي للآفاق الجديدة في العلوم الأساسية والتطبيقية لجامعة الأزهر

شهدت مدينة الغردقة، ختام أعمال المؤتمر الدولي السادس للآفاق الجديدة في العلوم الأساسية والتطبيقية (ICNHBAS 2023)، والذي نظمته كلية العلوم جامعة الأزهر بأسيوط، لمدة 4 أيام، برعاية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر.

قد اختتم المؤتمر الدولي السادس للآفاق الجديدة في العلوم الأساسية والتطبيقية بنجاح في مدينة الغردقة بتنظيم من كلية العلوم في جامعة الأزهر بأسيوط. استمر المؤتمر لمدة 4 أيام وشارك فيه عدد كبير من الباحثين والمهتمين بالعلوم الأساسية والتطبيقية من داخل مصر وخارجها.

تمت عقد المؤتمر برعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، واللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، والدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر. وشهد المؤتمر تواجد عدد من العلماء والمفكرين المشهورين والباحثين المتميزين في مجالات مختلفة.

ويعتبر هذا المؤتمر أحد المؤتمرات الدولية الرائدة في مجال العلوم الأساسية والتطبيقية التي أقيمت في مدينة الغردقة. وقد تم تنظيمه بهدف تقديم ومناقشة البحوث الأساسية والجديدة في مجالات العلوم الأساسية والتطبيقية ومناقشة الإنجازات العلمية وتبادل الخبرات بين المشاركين.

وتهدف رسالة المؤتمر إلى تعزيز الشراكة بين كلية العلوم في جامعة الأزهر بأسيوط والجامعات والمراكز البحثية المختلفة والجهات الصناعية والاستثمارية، سواء داخل مصر أو خارجها. تهدف أيضًا إلى تحقيق الاستفادة القصوى للطاقات البشرية المتواجدة في تلك الجهات، من خلال التعاون وتبادل المعرفة والخبرات في المجالات العلمية والبحثية.

وشهد المؤتمر العديد من الجلسات والندوات وورش العمل التي تضمنت العديد من المواضيع المتنوعة في العلوم الأساسية والتطبيقية، بما في ذلك الرياضيات والفيزياء والكيمياء وعلوم الكمبيوتر والهندسة والطب والصيدلة والبيولوجيا.

بعد اختتام المؤتمر، عبر الحضور عن رضاهم التام عن التنظيم والمحتوى العلمي للمؤتمر، مشيرين إلى أهمية هذه الفعالية في تعزيز التعاون العلمي والبحثي وتطوير العلوم الأساسية والتطبيقية في مصر وفي جميع أنحاء العالم.