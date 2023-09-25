السجن وغرامة 10 آلاف جنيه لمتهم بالاتجار في المخدرات بالعجوزة

قضت محكمة جنايات الجيزة، بمعاقبة متهم بالسجن لمدة عام وغرامة 10 آلاف جنيه، لاتجاره في المواد المخدرة بمنطقة العجوزة في محافظة الجيزة.

وكشفت أوراق القضية التي حملت رقم 7923 /2023- جنح العجوزة والمقيدة برقم 2920 لسنة 2023 كلي شمال الجيزة» أن المتهم «أ.ن»، أحرز بقصد الاتجار جوهر مخدر الميثامفيتامين في غير الأحوال المصرح بها قانونا على النحو المبين بالأوراق، وقاد سيارة عكس الاتجاه على النحو المبين بالأوراق

وفى سياق أخر قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الإثنين، بمعاقبة المتهم "م.ش.ا"، عاطل بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لاتهامه بالاتجار فى الشابو وجوهر الميثامفيتامين، كما عاقبت المتهم بالسجن المشدد 3 سنوات لاتهامه بإحراز سلاح ناري بدون ترخيص بدائرة مركز دار السلام.

ترجع تفاصيل القضية إلى عام 2023 بدائر مركز دار السلام عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهم بالاتجار فى الشابو وجوهر الميثامفيتامين على نطاق واسع وترويجه على عملائه من المتعاطين وأصحاب الكيف وراغبى الشراء.

ضبط سلاح ناري بدون ترخيص بحوزة المتهم

وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية وتم القبض على المتهم وبحوزته 27 كيس من جوهر الميثامفيتامين كانت معدة للبيع كما تم ضبط سلاح ناري بدون ترخيص بحوزة المتهم وبمواجهته اعترف بالاتجار فى المخدرات وتمت إحالته الى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.