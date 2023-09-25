اقرأ غدًا بالوفد.. مصر تنتخب الرئيس

تنشر جريدة الوفد اليومية الورقية في عددها الصادر، غدًا الثلاثاء، العديد من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: "مصر تنتخب الرئيس".

يتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-

انتخابات رئاسة الجمهورية 1 و2 و3 ديسمبر بالخارج و10 و11 و12 بالداخل

5 أكتوبر فتح باب الترشح و8 نوفمبر آخر موعد للانسحاب

غرف عمليات بمقار الحزب لاستقبال المتطوعين

لجان الوفد بالمحافظات "خلية نحل" لدعم الدكتور عبدالسند يمامة في الانتخابات الرئاسية

"الإعادة" أيام 5 و6 و7 يناير في الخارج و8 و9 و10 في الداخل

رئيس "الوطنية للانتخابات":نقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين

إعلان نتيجة الجولة الأولى 18 ديسمبر و"النهائية" 16 يناير

دعوة وسائل الإعلام المحلية والدولية ومنظمات المجتمع المدني لمتابعة العرس الديموقراطي

17 أكتوبر تلقى اعتراضات طالبي الترشح