الأرض الطيبة عمل فنى متكامل

شاهدت بالصدفة البحتة مساء الأحد الماضى على قناة ماسبيرو زمان نشيد الأرض الطيبة تأليف الشاعر الراحل حسين السيد ألحان موسيقار الأجيال إنتاج الراحل محمد عبدالوهاب استعراضات محمود رضا وإخراج حسين كمال.

إنتاج الأنشودة فى مايو 1981 غناء الأصوات الشابة فى ذلك الوقت. محمد الحلو، سوزان عطية، توفيق فريد، زينب يونس، محمد ثروت، إيمان الطوخى.

أقل ما يقال عن هذه الأنشودة أنها عمل فنى متكامل، تأليف وألحان وغناء وشكل استعراضى بسيط ومبهر. اختفت هذه الأنشودة لسنوات طويلة لأسباب مجهولة، ويعتبر إبداعا من موسيقار الأجيال، أعطى فيها دفعة هائلة لمجموعة من الأصوات الشابة.

اليوم وبعد مرور 42 سنة مازال محمد الحلو نجماً متألقاً فى عالم الغناء بل ازداد صوته حلاوة وقوة ونفس الأمر بالنسبة للمطرب الكبير محمد ثروت هذا ثبت عملياً فى حفلاتهم الأخيرة فى موسم الرياض، الفن الأصيل لا يموت أبداً، هذا العمل الرائع سيذاع بكثرة فى الأيام القليلة المقبلة احتفالاً بالذكرى الخمسين لنصر أكتوبر العظيم.