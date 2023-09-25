الإثنين 25 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

المشدد 6 سنوات لعاطل متهم بالاتجار في المخدرات بسوهاج

محكمة أرشيفية
محكمة أرشيفية

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الإثنين، بمعاقبة المتهم "م.ش.ا"، عاطل بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لاتهامه بالاتجار فى الشابو وجوهر الميثامفيتامين، كما عاقبت المتهم بالسجن المشدد 3 سنوات لاتهامه بإحراز سلاح ناري بدون ترخيص بدائرة مركز دار السلام.

ترجع تفاصيل القضية إلى عام 2023 بدائر مركز دار السلام عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهم  بالاتجار فى الشابو وجوهر الميثامفيتامين على نطاق واسع وترويجه على عملائه  من المتعاطين وأصحاب الكيف وراغبى الشراء.

 ضبط سلاح ناري بدون ترخيص بحوزة المتهم 

وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية وتم القبض على المتهم وبحوزته 27 كيس من جوهر الميثامفيتامين كانت معدة للبيع كما تم ضبط سلاح ناري بدون ترخيص بحوزة المتهم وبمواجهته اعترف بالاتجار فى المخدرات وتمت إحالته الى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.

 

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