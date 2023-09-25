السبت عام دراسى جديد بالمدارس والجامعات

قريبًا إصدار لائحة الانضباط المدرسى

تحميل المواد التعليمية والتدريبية للمناهج المختلفة على موقع الوزارة

الجامعات تعلن الانتهاء من توزيع الطلاب على الأقسام العلمية بكلياتهم وإعلان الجداول الدراسية قبل بدء الدراسة





تبدأ يوم السبت القادم الدراسة بالمدارس والجامعات وينتظم فى الدراسة هذا العام أكثر من ٢٧ مليون طالب وطالبة. أعلن الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم أهمية حسن استقبال الطلاب والاحتفال بهم فى أول يوم دراسى، موجها بأهمية استقبال مديرى المدارس لأولياء الأمور بمواعيد محددة، لمتابعة انتظام أبنائهم الطلاب فى المدرسة.

كما وجه الوزير بالاهتمام بالشكل العام والحضارى للمدارس والنظافة بداخل المدارس وخارجها وزراعة الأشجار. وأكد الوزير أن الوزارة أعدت مواد تعليمية وتدريبية للمناهج الدراسية لكافة المراحل التعليمية بها شرح وأسئلة واختبارات وروابط لفيديوهات تعليمية، مشيرا إلى أن هذه المواد سيتم تحميلها قريبا على موقع الوزارة مجانا، بالإضافة إلى تحميل بنوك الأسئلة على موقع الوزارة لتدريب الطالب على الأسئلة المختلفة وقياس قدراته التحصيلية.

وأشار الوزير إلى ضرورة متابعة المدارس وجاهزيتها قبل بدء العام الدراسى الجديد، والتأكد من الانتهاء من جميع أنواع الصيانة، مشددا على مديرى المدارس بعدم تشغيل المدارس التى يوجد بها أى خلل، لافتا إلى أنه يتم تحديد مسئول بالمدرسة للإشراف على الصيانة الدورية بالمدرسة وملاحظة أى خلل بها لإصلاحه فورا، فضلا عن تقديم تقرير بحالة الصيانة فى المدرسة يوميا.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة بصدد إصدار قرار وزارى بشأن لائحة الانضباط المدرسى وإرسالها للسادة المحافظين لمتابعة تطبيقها، مشيرا إلى أن مدخل لائحة الانضباط وقائى وعلاجى أكثر منه عقابى.

كما أوضح الوزير قرب الانتهاء من تطوير مناهج المرحلة الإعدادية، مشيرا إلى اهتمام الوزارة بتركيز تطوير مناهج المرحلة الإعدادية على تحقيق جودة حياة الطلاب وأسرهم، والتركيز على المفاهيم الكبرى، والمساهمة فى تطوير البنية المعرفية لديهم، مضيفًا أنه بعد الانتهاء من التطوير فى المرحلة الإعدادية يتم الانتقال لتطوير مناهج المرحلة الثانوية.

وانهت الجامعات الترتيبات الخاصة باستقبال الطلاب فى الكليات الجامعية والتجهيزات الخاصة ببدء الدراسة بالعام الجامعى الجديد 2023 / 2024 والمقرر له 30 سبتمبر الجارى، لاستقبال الطلاب الجُدد والقدامى اعلن الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة استقبال نحو 260 ألف طالب وطالبة بمختلف كليات الجامعة ومعاهدها.

وقال الدكتور محمد الخشت، إن جامعة القاهرة أنهت جميع الترتيبات اللازمة لانطلاق وانتظام العملية التعليمية والدراسة بالعام الجامعى الجديد، والتى تشمل انتهاء أعمال الصيانة لمبانى الجامعة والمنشآت ومنظومة الكهرباء والصرف الصحى والحريق، وتجهيز المدرجات وقاعات المحاضرات والمعامل والمكتبات والعيادات الطبية بالكليات، ومتابعة النظافة الدورية داخل الحرم الجامعى، ووضع اللوحات الإرشادية، إلى جانب أعمال التأمين والحماية للحرم الجامعى مع بدء الدراسة، وعملية تنظيم دخول الأفراد والسيارات للحرم الجامعى ومنظومة الكاميرات، وتوفير مختلف وسائل السلامة والأمان بجميع المنشآت الجامعية.

وأكد الدكتور الخشت، على توفير كافة احتياجات وإمكانيات العملية التعليمية، وعناصر الجودة التى تتطلبها من وسائل تعليم لبدء الدراسة وانتظامها من اليوم الأول، واستخراج البطاقات الجامعية، مُشددًا على ضرورة انتهاء توزيع المحاضرات وإعلان الجداول لكل الفرق الدراسية، وتوزيع الطلاب على الأقسام والشعب الدراسية، بما يضمن سير العملية التعليمية على الوجه الأكمل.

وأشار رئيس جامعة القاهرة، إلى انتظام إجراءات الكشف الطبى بمستشفى الطلبة للطلاب الجدد بكل هدوء ونجاح، إلى جانب استعداد المدن الجامعية على أفضل وجه وبكامل طاقتها لاستقبال وتسكين 14 ألف طالب وفقًا لجدول زمنى محدد، والعمل على جعلها مكانًا ملائمًا للإقامة المناسبة لجميع الطلاب حتى يتمكنوا من مواصلة الدراسة فى بيئة تحفز على الإبداع والتفوق.

وأوضح الدكتور الخشت، أنه تم إعداد برامج متكاملة ووضع خطة شاملة لتنفيذ أكبر خطة للأنشطة الطلابية بالكليات فى جميع المجالات العلمية والثقافية والفنية والرياضية والاجتماعية، وتوسيع قاعدة المشاركة فى تلك الأنشطة بما يتوافق مع مواهب الطلاب





