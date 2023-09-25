وزير الرياضة: نتبنى رؤية مختلفة لتطوير مراكز شباب مصر

أعلن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم الاثنين، عن انطلاق معرض "بيزنس يا شباب" لمنتجات مراكز الشباب، تحت شعار "شباب مصر مستقبلها"، والذي يُعد أكبر معرض لمنتجات وصناعات الشباب بمراكز الشباب، والمقرر تنفيذه خلال الفترة من 28 سبتمبر الجاري حتى 4 أكتوبر المقبل، بإستاد القاهرة الدولي، تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء.

وأكد وزير الشباب والرياضة، أن معرض "بيزنس يا شباب" يأتي في إطار توجهات القيادة السياسية بزيادة اهتمام الدولة بدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودعمه الدائم للشباب أصحاب المشروعات بمراكز الشباب.

وأضاف وزير الشباب والرياضة، أن أهمية معرض "بيزنس يا شباب" هو نشر ثقافة العمل الحر والحفاظ على التراث والهوية الثقافية التي تتمتع بها كل محافظة عن الأخرى، بالاضافة إلي إيجاد آليات مبتكرة للمساهمة في القضاء على مشكلة البطالة من خلال تبنى رؤية مختلفة ومتطورة لتنفيذ أفكار المشروعات المتوسطة والصغيرة.

وأشار وزير الشباب والرياضة، أن الوزارة تعمل بشكل جاد على تمكين الشباب وتنمية النشء على ريادة الأعمال والتسويق الإلكتروني، بهدف تطوير مراكز الشباب في جميع المحافظات، بما يتوافق مع شكل الدولة المصرية بشكلها الجديد في ظل الإنجازات التي تشهدها الجمهورية الجديدة.

وأثنى وزير الشباب والرياضة على دور القطاع الخاص، في كافة مشروعات الوزارة وتحديدا معرض "بيزنس يا شباب" والذي يأتي بالتعاون مع هيئة اليونسكو واليونسيف وسوق المال وهيئة الرقابة المالية وعدد من الهيئات المختلفة، مما يعزز دور وزارة الشباب والرياضة في تقديم الخدمات للشباب بصورة لائقة وعصرية تتناسب مع الجمهورية الجديدة.

وتابع وزير الشباب والرياضة، أن الوزارة تولي اهتماماً كبيراً بدعم رواد الأعمال الشباب وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة باعتبار هذا القطاع عصبا رئيسيا للاقتصاد الوطني، ومحفزا لتحقيق اقتصاد تنافسي ومستدام قائم على الابتكار والمعرفة.

الجدير بالذكر أن المعرض "بيزنس يا شباب"، يضم مجموعة من المنتجات الحرفية واليدوية والمشروعات الصغيرة والتي تصل لأكثر من ١٦ منتج بمشاركة أكثر من 150 عارض، ومنها منتجات مصنوعة من "الجلود، الجوبلان، الخزف، الخشب، الرمل، الخوص، الكروشيه، النحاس، العرجون، خيوط الصوف والحرير والمكرمية، الفخار، الإيبوكس (الريزن)، الزجاج، الشموع، البامبو، الصدف".