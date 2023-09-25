تعليم أسيوط تعلن مواعيد دخول الطلاب والتلاميذ المدارس

أعلنت مديرية التربية والتعليم أسيوط، برئاسة عبدالعزيز حسن زنار وكيل وزارة التربية والتعليم باسيوط، مواعيد دخول المدارس للطلاب والطالبات، في الأسبوع الأول من بدء العام الدراسي.

وقال “زنار” يبدأ العام الدراسي الجديد باستقبال الطلاب في مرحلة رياض الأطفال وينتهي يوم الخميس بإتمام جميع الصفوف في كافة المراحل التعليمية وفق الجدول الذي وضعته وزارة التربية والتعليم.



وأعلن "زنار" بدء العام الدراسي يوم السبت المقبل بمرحلة رياض الأطفال والتي ستشهد الاحتفال بدخول الأطفال، ويوم الأحد 1 أكتوبر الصفوف الأولى من المرحلة الابتدائية والصف الأول الثانوي والأول الصف الثاني الثانوي.

ويوم الاثنين 2 أكتوبر الصف الثاني الابتدائي، والصف الثاني الثانوي، والصف الثاني الثانوي.

و الثلاثاء مخصص لطلاب الصف الثالث في المرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية.

والأربعاء للصفوف الرابع والخامس والسادس.

والخميس لجميع المراحل التعليمية.