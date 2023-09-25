الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني تقدم برامج تطويرية مجانية.. بادر بالتسجيل

اليوم الوطني السعودي (93)، من أبرز الموضوعات بحثا خلال الأسبوع الحالي حيث تحتفل المملكة العربية السعودية بيومها الوطني بإطلاق الفاعليات والبرامج والعروض المميزة التي تجذب المواطنين وزوار المملكة.

وشاركت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بفاعليات اليوم الوطني السعودي حيث اطلقت عدة برامج تدريبية تطويرية بشكل مجاني، في كلا من "منطقة مكة المكرمة ومنطقة نجران"، وذلك بشكل حضوري أو عن بعد.

الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني تطلق برامج تدريبية مجانية

وأعلنت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني، عن توفر برامج تدريبية بعدد مقاعد (6650) مقعد وذلك بالتعاون مع منشآت التدريب الأهلي ضمن مبادرة الدورات التطويرية.

وأوضحت الإدارة أن البرامج البرامج التدريبية التطويرية جاءت مقسمة على النحو التالي:

دورات منطقة مكة المكرمة (5000 مقعد)

دورات منطقة نجران (1650 مقعد).

برامج الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني

1 - برنامج التخطيط الاستراتيجي:

معهد رؤية الخليج العالي للتدريب متاح 300 مقعد ببرنامج تدريبي (عن بعد) وذلك للرجال.

2 - برنامج صناعة النجاح:

معهد افاق التقنية العالمية العالي للتدريب متوفر 100 مقعد ببرنامج تدريبي بشكل حضوري وذلك للرجال.

3 - برنامج مقدمة في التحول الرقمي:

متوفر 300 مقعد في معهد حافز العالي للتدريب ( عن بعد للرجال).

4 - برنامج الأمن السيبراني:

متوفر بالمعهد السعودي الأمريكي العالي للتدريب 300 مقعد بالبرنامج التدريبي عن بعد (للرجال).

5 - برنامج إدارة الموارد البشرية:

وشارك معهد رؤية الخليج العالي للتدريب ب 300 مقعد في برنامج تدريبي عن بعد وذلك للنساء.

6 - برنامج التخطيط الاستراتيجي:

شارك المعهد السعودي الأمريكي العالي للتدريب ب300 مقعد بالبرنامج التدريبي عن بعد للنساء.

7- برنامج المعاملات الالكتروني:

وفر معهد التميز الكندي، 50 مقعد برنامج تدريبي (عن بعد).