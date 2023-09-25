عايدة نصيف: جهود "الوطنية للانتخابات" تؤكد حيادتها ونزاهتها في إدارة المشهد

ثمنت الدكتورة عايدة نصيف، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، وعضو البرلمان الدول، جهود الهيئة الوطنية للانتخابات، لإنجاح مسار المشهد الانتخابي في الاستحقاق الدستوري الأهم في مسيرة الدولة المصرية، والمتمثل في الانتخابات الرئاسية المقبلة ٢٠٢٤، مشيرة إلى أن الهيئة حريصة على تنفيذ بنود الدستور والقانون واتباع كافة الإجراءات المحددة لمواعيد إجراء الانتخابات، بكل نزاهة وحيادية تبشر بنجاح إدارة الانتخابات.

الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن الجدول الزمني لإجراء الانتخابات

ولفتت نصيف، في بيان لها، أن الهيئة الوطنية للانتخابات حريصة على تنفيذ كافة مخرجات الحوار الوطني فيما يتعلق بالإشراف القضائي الكامل على الانتخابات، والأخذ في الاعتبار المبادئ التي أعلنها مجلس أمناء الحوار الوطني، فيما يتعلق بمسار العملية الانتخابية، بما يؤكد أن كافة الجهات والمؤسسات بالدولة حريصة على إنجاح أهداف الحوار الوطني وأنه أصبح بمثابة منصة جديدة تساهم في صناعة القرار السياسي.

الهيئة الوطنية للانتخابات

وأكدت عضو البرلمان الدولي، أن الانتخابات الرئاسية المقبلة خطوة هامة لاستكمال خطى التنمية والبناء والطريق الجديد نحو الجمهورية الجديدة واستكمال بناء الدولة المدنية الحديثة القائمة على دعم كافة مبادئ تحقيق الديمقراطية والعدالة الاجتماعية.

وطالبت أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالترشح لفترة رئاسية جديدة، لاستكمال خطى التنمية التي بدأها وتعزيز مسار التحول للجمهورية الجديدة، مشيرة إلى ان الرئيس حقق إنجازات غير مسبوقة شملت كافة المجالات، تجعله الأجدر للاستمرار في قيادة شئون البلاد نحو التقدم والازدهار.

