رامي جمال يرفع شعار "كامل العدد" في حفل الإسكندرية (صور)

أشعل النجم رامي جمال، حفل تخرج طلاب معهد أبو قير، وتفاعل معه الجمهور والطلاب بشكل كبير ورفع الحفل شعار “كامل العدد”.



وقدم رامي جمال، خلال الحفل مجموعة من أغانيه التي لاقت تفاعلا من كل الحضور منها “اوعديني، جتلك، أنا مش كداب” وغيرها من الأغاني، وحرص رامي في نهاية الحفل علي توجيه الشكر لكل القائمون على الحفل والجمهور أيضا.

آخر أعمال المطرب رامي جمال

ويشار إلى أن طرح المطرب رامي جمال، مؤخرًا أغنية “هيبدأ يتكلم ” عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات “يوتيوب”.

جدير بالذكر أن أغنية “ هيبدأ يتكلم" من إنتاج شركة رامي جمال «ار جي»، ومن كلمات محمد البنداري، ألحان محمد شحاتة، وتوزيع أحمد عبد السلام، تصوير أسماء نبيل.