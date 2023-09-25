روسيا قادرة على تدمير المطارات العسكرية في أوكرانيا.. مستشار للبنتاجون يُوضح

أكد المستشار السابق للبنتاجون، "دوغلاس ماكغريغور"، أن القوات الروسية يُمكنها تدمير المطارات التي تقلع منها مقاتلات "سو-24" في غرب أوكرانيا، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم"، مساء اليوم الإثنين.

وأشار إلى أن مقاتلات "سو-24" التي أطلقت صواريخ "ستورم شادو" أقلعت من مطارات في غرب أوكرانيا.

وأضاف: "هناك العديد من هذه المطارات في غرب أوكرانيا. وأنا متأكد من أن الروس الآن يراقبون كل هذه المطارات".

وأكد أن الجيش الأوكراني سيجد في مرحلة ما أن البنية التحتية للطيران العسكري قد تبخرت بالكامل، لأن القوات الجوية الروسية ستدمرها.

وشنت القوات الأوكرانية، بعد ظهر اليوم الجمعة، هجوما صاروخيا على مقر أسطول البحر الأسود في سيفاستبول بجمهورية القرم.

وأفادت قناة "سكاي نيوز" نقلا عن مصدر في القوات الأوكرانية أن كييف استخدمت صواريخ "ستورم شادو" البريطانية لمهاجمة مقر أسطول البحر الأسود في مدينة سيفاستبول بجمهورية القرم الروسية.

روسيا تُعلن إسقاط مُسيّرتين أوكرانيتين في سماء بيلجورود وكورسك

أعلنت "وزارة الدفاع الروسية"، إحباط محاولتين لنظام كييف مهاجمة أهداف على الأراضي الروسية باستخدام طائرتين مسيرتين، ودمرتهما منظومات الدفاع الجوي الروسية في مقاطعتي بيلغورود وكورسك، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم"، مساء الجمعة.

قالت الوزارة: "حوالي الساعة 15:30 بتوقيت موسكو في 22 سبتمبر، تم إحباط محاولة قام بها نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرة مسيرة، حيث رصدتها منظومات الدفاع الجوي ودمرتها فوق أراضي مقاطعة كورسك".

ذكرت الوزارة في بيان منفصل أن منظومات الدفاع الجوي أسقطت طائرة مسيرة أوكرانية أخرى اليوم حوالي الساعة 17:00 فوق مقاطعة بيلغورود.

شنت القوات الأوكرانية، بعد ظهر الجمعة، هجومًا صاروخيًّا على مقر أسطول البحر الأسود في سيفاستوبول بجمهورية القرم.