رئيس هيئة الرقابة الإشعاعية يشهد تسليم اتفاقية الأمان النووى

شهد الدكتور سامي شعبان رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية تسليم اتفاقية الأمان النووى على هامش مشاركته في المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

حضر الأستاذ الدكتور سامي شعبان مراسم التسليم الرسمي لاتفاقية الأمان النووي حيث قام معالي السفير محمد الملا سفير مصر في فيينا وممثلها أمام المنظمات الدولية بتسليم الاتفاقية إلى السيد جروسي مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية وذلك على هامش مشاركته في اجتماعات المؤتمر العام المنعقد في فيينا.

هذا وقد سبق أن استعرض الدكتور/ سامي شعبان - رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية – أمام البرلمان المصري اتفاقية الأمان النووي والالتزامات والحقوق الواردة بتلك الاتفاقية ومن بينها وضع إطار تشريعي ورقابي لأمان المنشآت النووية يتضمن وضع متطلبات ولوائح تسري على الأمان ووضع نظام لترخيص المنشآت النووية وحظر تشغيلها بدون ترخيص ووضع نظام للتفتيش على المنشآت النووية للتأكد من الامتثال للوائح النافذة وشروط الترخيص،وكذا إنشاء هيئة رقابية مستقلة تتولى تنفيذ الإطار التشريعي والرقابي، واتخاذ الخطوات المناسبة لتوفير الموارد المالية والبشرية للمنشآت النووية، وتنفيذ برامج لضمان الجودة بتلك المنشآت، وتقييم أمان تلك المنشآت والتحقق من امتثالها لكافة المتطلبات الرقابية ذات الصلة بالأمان، وإعداد خطط الطوارئ النووية والإشعاعية داخل الموقع وخارجه.

قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية

ومن الجدير بالذكر أن قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية الصادر بالقانون رقم (7) لسنة 2010 والمُعدل بالقانون رقم 211 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة لهما، نصت على كافة الالتزامات الواردة باتفاقية الأمان النووي.