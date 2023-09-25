إسلام جمال أحدث المنضمين لحكاية "ما تيجي نشوف"

يشارك الفنان إسلام جمال لحكاية “ما تيجي نشوف” ضمن حكايات 55 مشكلة حب للكاتب مصطفى محمود، ويتولى إخراجها المخرج محمد الخبيري.

حكاية ما تيجي نشوف

وتعرض حكاية “ما تيجي نشوف” عقب انتهاء عرض “ألفريدو” التي تعرض حاليًا على قناة أون وهي من بطولة إلهام شاهين وأحمد فهمي.

الفريدو هي الحكاية الأولى من حكايات مسلسل "55 مشكلة حب" والذي يفتتح موسم شتاء 2023 الدرامي على قنوات الشركة المتحدة، وتعرض حكاية الفريدو من مسلسل "55 مشكلة حب" على قناة ON، وOn drama، بشكل يومي من الأحد إلى الخميس.

وتذاع حكاية الفريدو على شاشة قناة ON العامة في تمام الساعة الثامنة مساء، وتعاد بواقع مرتين في تمام الساعة الثانية صباحًا والثانية عشرة من ظهر اليوم التالي.

بينما تعرض حكاية الفريدو عبر شاشة قناة ON drama في تمام الساعة العاشرة مساء وتعاد مرة أخرى في اليوم التالي في تمام الساعة العاشرة صباحًا والخامسة عصرًا.

يتناول العمل مشاكل الحب بشكل عصري، ويقدم الجزء الأول من المسلسل 3 مشاكل، على أن تدور كل مشكلة في 10 حلقات، ولكل حكاية فريق عمل مختلف في التأليف والإخراج والنجوم المشاركين في البطولة، ويتولى السيناريست عمرو ياسين مهمة الإشراف العام على الكتابة، وإشراف عام على الإخراج عصام نصار.

وكتاب "55 مشكلة حب" للدكتور مصطفى محمود، يدور حول أهمية الكلام الذي يتحدث به الإنسان للتعبير عن مشاكله وحزنه وهمومه وسعادته، وهو ملخص من مئات رسائل الاعترافات التي تلقاها الدكتور مصطفى محمود من قرائه، والتي ضمت العديد من الرسائل المضحكة والطريفة، ومعظمها كانت تدور حول مشاكل الحب وما يقع فيه الإنسان من تصرفات خاطئة خلال هذه الفترة.

ويشارك في بطولتها بجانب إلهام شاهين كل من أحمد فهمي، ندى موسى، فتوح أحمد، أمير شاهين، عابد عناني، ومن تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج عصام نصار، من إنتاج الشركة المتحدة، وشركة آرت ميكر للمنتج أحمد عبدالعاطي، والحكاية مكونة من 10 حلقات.

وكان شارك الفنان إسلام إبراهيم مؤخرًا فى مسلسل “الأصلي”، الذي جسد خلاله شخصية "فاروق" الشقيق الرجل الوحيد لريهام عبدالغفور ويحدث بينهم الكثير من الخلافات بعد وفاة والدهما أحمد بدير، والذي أوصى ابنته فاطمة بالحفاظ على تجارته والميراث أمام أخوتها فايزة هوفريدة وفريال وفاروق.

إسلام جمال

وتدور أحداث مسلسل "الأصلى" في إطار اجتماعى، حول فاطمة الأصلي التي تسعى للحفاظ على تركة أبيها من الضياع وترى أنها الأحق بها من الجميع، وترفض تقسيمها على أخوتها الأربعة فايزة وفريال، وفريدة وفاروق، فيتحول رباط الأخوة إلى سلاسل من نار تحرق الجميع.

إسلام جمال

أبطال الأصلي

يذكر أن مسلسل "الأصلي" بطولة ريهام عبدالغفور، منال سلامة، إيناس كامل، إسلام جمال، إيهاب فهمى، تامر نبيل، أحمد الشامي، شاهيستا سعد، يوسف عثمان، سارة نور، جلا هشام، أشرف زكي، فتوح أحمد، كريم عبدالخالق، أيمن الشيوي، أحمد والي، أحمد عبدالحميد، طه خليفة، محمد درويش، ولاء الشريف، أحمد كشك، ميدو ماهر وعدد آخر من الفنانين، والعمل تأليف أمين جمال، وإخراج أحمد حسن وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.