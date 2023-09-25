تجارية الإسماعيلية: "أهلا مدارس" بالشيخ زايد يمتد لمنتصف أكتوبر بتخفيضات ٣٠٪

قال أسامة العدوي، نائب ثان غرفة تجارية بالإسماعيلية، إن معرض "أهلا مدارس" بالشيخ زايد، يستمر حتى منتصف أكتوبر، تنفيذا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للتخفيف عن كاهل المواطنين.

معرض "أهلا مدارس" بالشيخ زايد

وكشف "العدوي"، شروط إختيار المشاركين في المعرض وهي أن يتمتع العارض بحسن الخلق وان يقدم سعر أقل بجودة مميزة للمعروضات، مشيرا إلي إقامة المعرض علي مساحة كبيرة هذا العام لإتاحة الفرصة لمشاركة اكبر عدد من العارضين خلال فترة إقامته.

أسامة العدوي نائب ثان غرفة تجارية بالإسماعيلية

تابع " العدوي " أن أسعار السلع بمعرض أهلا مدارس الشيخ زايد، مثل مستلزمات المدارس والزي المدرسي والشنط المدرسية والأحذية، تشهد انخفاضا عن مثيلاتها عن الأعوام الماضية بنسبة كبيرة وصلت إلي 30%، بسبب أن اغلبها محلية الصنع، لافتا إلي الإستعانة باصحاب المصانع.

وأضاف "العدوي" أن معرض أهلا مدارس يهدف إلى خفض الأسعار، مشيرا إلى توفير مكان المعرض للتجار بالمجان وتوصيل المرافق والكهرباء، وهو ما انعكس على تقليل تكاليف المنتج، وأدى إلى البيع بأسعار مخفضة للمواطنين داخل المعرض، لافتا إلى خبرة اكرم الشافعي رئيس الغرفة التجارية وأمين صندوق مساعد اتحاد الغرف التجارية و تكاتف أعضاء مجلس الإدارة في تنظيم المعارض المخفضة.