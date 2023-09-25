نظر تجديد حبس مُتهم بالإتجار في المُخدرات بزهراء المعادي

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، أمر تجديد حبس متهم لحيازته سلاح ناري وطلقات نارية في منطقة زهراء المعادي.

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ودفع المُحامي عصام صبري، الحاضر مع المُتهم، ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس وانعدام الغاية من حمل السلاح الناري حيث ثبت تقرير المعمل إنه مُحدث صوت ولا يُعد سلاحاً نارياً.

وأكد الضابط القائم بالضبط في أقواله على أنه أثناء التواجد بالكمين الأمنى في منطقة زهراء المعادى بدائرة القسم لمتابعة الحالة الأمنية شاهدنا أحد الأشخاص قادماً سيراً على الأقدام، ويحمل حقيبة كتف معلقة، وما أن تفاجئ بالكمين الأمنى حتى شاهدناه قام بالتوقف فجأه والدوران للخلف محاولاً الهرب.

وأضاف قائلاً تمكنا بمساعدة القوة المرافقة باستيقافه وأفصحنا له عن شخصنا وطبيعة عملنا وما أن قمنا باستيقافه حتى شاهدنا دبشك لسلاح نارى يشبة ديشك الطبنجة يظهر من بين طيات ملابس هذا الشخص من جانبه فقمنا بضبطه وضبط سلاح نارى عبارة عن طبنجة بخزينة خاصه بها بدون ذخيره .

وأسفر تفتيش الحقيبة عن العثور على علبة لبنى اللون بفتحها عثرنا بداخلها على عدد ثلاثة أكياس شفافة بداخلها كميات من حبيبات كرستالية بيضاء اللون تشبه جوهر الأيس المخدر، وكذا عدد ثلاثة قطع مختلفة الأحجام بنية تشبة الحشيش المخدر.

كما تم العثور على طلقة نارية حية، فقمنا بالتحفظ عليها، وباستكمال تفتيش الحقيبة عثرنا على ميزان حساس ديجيتال وكيس بلاستيك شفاف بداخله كمية من الأكياس الشفافة صغيرة الحجم، وكذا اثنين هاتف محمول.

وعُثر مع المُتهم على على مبلغ مالي قدره ستمائة وخمسون جنيهاً وهاتف محمول ماركة أيفون فقمنا بالتحفظ على المضبوطات والمتهم .

وبمُناقشة المُتهم، قرر أنه يُدعى هيثم.م- 1994 – مقيم في رأس البر بدمياط ولا يحمل تحقيق الشخصية.

و وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر بحيازته للطبنجة بقصد الدفاع والمواد التي تشبه المواد المخدرة بقصد الإتجار والميزان الحساس لوزن بضاعته من المواد المخدرة، واقر بحيازة الهواتف المحمول للتواصل مع زبائنه من متعاطى المواد المخدرة، والمبلغ المالى من متحصلات اتجاره في المواد المخدرة.