الحساء طريقة سهلة وسريعة للتخلص من السمنة وفقدان الوزن

يقول الأطباء إن السمنة تصل إلى أبعاد وبائية، هناك طرق عدة في تعزيز عملية فقدان الوزن وجعلها أكثر راحة، وإحدى هذه الطرق اقترحتها عالمة الغدد الصماء لاريسا روجوفا، وتنصح بشرب كوب من الماء الدافئ قبل نصف ساعة من تناول الوجبات.

وبحسب الأخصائي، فإن الماء يعمل على زيادة حجم المعدة، وينشط إنتاج الكوليسيستوكينين، أحد هرمونات الشبع، ويتم إنتاجه بواسطة خلايا الغشاء المخاطي للاثني عشر استجابةً للكيم المحتوي على الدهون التي تدخله من المعدة.

النصيحة الثانية هي عدم نسيان الحساء، ويجب أن يكون الطبق ساخنًا إلى حد ما، ودهنيًا إلى حد ما، مع قطع صلبة الحساء، مثل أي طعام آخر، يجب أن يؤكل ببطء، ويمضغ جيدا.

يساعد الحساء الساخن أيضًا على إنتاج الكوليسيستوكينين، وسوف تشعر بالرضا عن تناول كميات أقل من الطعام ولن تفرط في تناول الطعام.

أشارت روجوفا إلى أنه إذا كان لديك مستويات مرتفعة من حمض البوليك، فإن الحساء مع مرق اللحم، وكذلك الحميض والسبانخ، محظور تمامًا، اختر طبقًا يحتوي على مرق الخضار.

ما هي الحاجة إلى الكوليسيستوكينين؟

يحفز استرخاء العضلة العاصرة لأودي.

يزيد من تدفق الصفراء الكبدي.

يزيد من إفراز البنكرياس.

يسبب انقباض بوابة المعدة، مما يمنع حركة الطعام المهضوم إلى الاثني عشر.

يشير الخبراء إلى أنك تحتاج إلى الاهتمام ليس فقط بالوزن، ولكن أيضًا بخصرك، وتعتبر دهون البطن علامة مباشرة على مقاومة الأنسولين، مما يؤدي إلى الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، وبالنسبة للرجال، العلامة الحرجة هي الخصر 102 سم، للنساء - 88.