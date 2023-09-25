حمادة هلال يلتقي جمهوره فى قنا.. الليلة

يستعد النجم حمادة هلال لإحياء حفلاً غنائيًا اليوم فى محافظة قنا، وسط حضور جماهيرى كبير.

ويقدم حمادة هلال خلاله باقة مميزة من أغانيه التى اشتهر بها منها "الأيام، مش هقول، أم أحمد وأشرب شاى وكأنى معاك" وغيرها من الأغانى الرومانسية .

واستقبل حمادة هلال من مطار الأقصر وسط عدد كبير من الجماهير من أهل محافظة قنا، لالتقاط الصور معه.

وكان طرح الفنان حمادة هلال، أغنيته الجديدة "متحملاني"، وذلك عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب.

وكان قد روج حمادة هلال للأغنية عبر موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام وكتب قائلًا: "قريبا متحملاني للفنان حمادة هلال، من كلماتي وألحاني".

صاحبي

وكان حمادة هلال قد طرح مع بداية العام أغنية صاحبي، من كلمات محمد إبراهيم، ألحان حمادة هلال، توزيع وميكس وماستر هاني ربيع.

وتقول كلمات الأغنية: "صاحبي اللي كنت أديه عنيا وأموت لو كح شوية.. هو اللي أول واحد باع مش فارقة بقى وداع بوداع.. على روحه هشرب شاي نعناع وأبص لحياتي شوية.. كان الحياة بالنسبالي.. ومقامه وسط الناس عالي انا لو عاتبته وفهمته.. هذله وهقل في قيمته أرخص ما فيه هو كرامته.. عمر الرخيص ما أصبح غالي".

وحرص الفنان حمادة هلال، على ممازحة جمهوره بعد نجاح مسلسله الجديد "المداح" في ماراثون رمضان 2023.

حمادة هلال

وشارك حمادة جمهوره صورة جديدة وكتب عبر حسابه علي إنستجرام قائلا: نرجع تاني إلى الحقيقة أنا سبونج بوب مش المداح".

وكان عّرض مسلسل "المداح أسطورة العشق" علي شاشة Mbc مصر بطولة النجم حمادة هلال، وذلك ضمن الماراثون الرمضاني 2023.

أبطال مسلسل المداح

مسلسل "المداح" بطولة حمادة هلال وإنتاج صادق الصباح، وتأليف أمين جمال، وليد أبوالمجد، شريف يسري، من إخراج أحمد سمير فرج.

المداح أسطورة الوادي

وكان الجزء الثاني من مسلسل "المداح"، عرض ضمن الماراثون الرمضاني الماضي 2022.

حمادة هلال

أحداث مسلسل المداح

وتدور أحداث مسلسل "المداح أسطورة العشق" حول "صابر"، الذي سخر حياته لعلاج الناس بالقرآن والسنة النبوية، سيما من يعانون من المس الشيطاني، أو تعرضوا لأمور السحر أو غيرها.

وينطلق بحثًا عن الحقيقة فيما يقرأ ويسمع، ويُسافر إلى الكثير من البلدان والوديان ليتعرف بنفسه على حقيقة ما يسمع وتنطلق به الأحداث من مدينة لأخرى وتحمل له الأقدار الكثير من الأحداث والمواقف الصعبة.

حمادة هلال

وكان شارك النجم حمادة هلال فى رمضان الماضي بمسلسل "المداح" إنتاج صادق الصباح، وتأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري، من إخراج أحمد سمير فرج.