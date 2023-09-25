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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

الخطيب يخضع لفحوصات طبية جديدة.. ويلبي دعوة الخليفي

محمود الخطيب وناصر
محمود الخطيب وناصر الخليفي

يخضع الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي والمتواجد حاليًا بفرنسا، في رحلة علاج، إلى فحوصات طبية جديدة بعد تكرار «نوبة» الدوار التي تعرض لها أثناء تواجده في معسكر فريق الكرة بالنمسا، وتسببت في سقوطه وجرح قطعي بالرأس.

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 فحوصات طبية 

جاء ذلك بعدما عرض رئيس الأهلي حالته خلال الساعات الماضية على العديد من كبار أطباء المخ والأعصاب، والأنف والأذن، وكذلك الرقبة؛ لمعرفة أسباب هذه الحالة، بعيدًا عن العلاج الذي يتلقاه منذ عام ونصف نتيجة الضغوط التي تعرض لها على مدار السنوات الماضية، عقب الانتهاء من الفحوصات الجديدة ومعاودة الأطباء المتخصصين يتحدد العلاج اللازم وفترة الراحة، وموعد عودته للقاهرة.

 وبالرغم من الظروف الصحية، لبى أمس الكابتن محمود الخطيب، دعوة ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان؛ والذي حرص على التواصل والسؤال على حالة رئيس الأهلي الصحية وأصر على دعوته لحضور الكلاسيكو الفرنسي بين باريس سان جيرمان ومارسيليا.

 ووجه الكابتن محمود الخطيب الشكر والتحية للخليفي على تقديره ودعوته الكريمة، متمنيًا له دوام التوفيق والنجاح.

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