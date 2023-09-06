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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المغتربون المصريون

سفير مصر بالنمسا يستضيف محمود الخطيب.. وأبناء الجالية يودوعون لاعبى الأهلي بمطار فيينا

سفير مصر بالنمسا
سفير مصر بالنمسا وكابتن محمود الخطيب

استضاف اليوم، السفير الدكتور محمد الملا، سفير مصر بفيينا، بمقر السفارة المصرية بالنمسا، الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الاهلي.

وأهدى السفير محمد الملا، درع وعلم النادي الأهلي للكابتن محمود الخطيب تقديرا له، متمنيا له الصحة والشفاء العاجل

كما ودعت الجماهير وابناء الجالية المصرية بالنمسا اللاعبين بمطار فيينا اليوم، متمنين لهم دوام النجاح وحصد البطولات.


ونظم محبو وجمهور الأهلي، بالأمس، اتوبيسات خاصة لنقلهم من امام وزارة العدل بالنمسا الي مقر مباراة  النادي الأهلي ونادي  نادي برافو السلوفيني بملعب جراتس.

واستمع أبناء الجالية المصرية طوال فترة طريقهم للمعلب لتشجيع النادي الأهلي، إلى الأغاني المصرية، لتسلية طريقهم الصعب.

وجرت استعدادات بين أفراد وكيانات الجالية المصرية بالنمسا للتحضير الايام الماضية لحضور مباراة النادي الأهلي المصري في النمسا المرتقبة اليوم ، وذلك بعد أن انتابتهم  حالة من الحزن لإلغاء المباراة التي كان من المزعم إقامتها الأربعاء الماضي.

وتشمل هذه الاستعدادات التي يقوم بها فريق عمل متكامل من أفراد وكيانات الجالية المصرية بالنمسا، حجز الأتوبيسات من فيينا إلى مكان المباراة والعودة.

وفاز النادي الأهلي بالامس في مباراة ودية قوية خلال معسكره في النمسا، على نادي برافو السلوفيني، الذي يحتل المركز الخامس في بطولة الدوري المحلي، على ملعب جراتس، الذي يبعد نحو 25 دقيقة عن مقر معسكر المارد الأحمر.

 

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