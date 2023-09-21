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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

الخطيب يُهنئ السلة بعد الفوز على إجنايت الأمريكي في المونديال

محمود الخطيب رئيس
محمود الخطيب رئيس الأهلي

حرص الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، والمتواجد حاليًّا في رحلة علاج بفرنسا، على التواصل مع الدكتور محمد شوقي، عضو مجلس الإدارة، رئيس بعثة فريق السلة الذي يشارك في بطولة كأس العالم للأندية في سنغافورة.

 ووجه رئيس الأهلي التهنئة والتحية للاعبي الفريق وجهازهم الفني والإداري والطبي عقب الفوز على إجنايت الأمريكي، وكذلك الأداء المتميز والروح العالية للاعبين في أولى مواجهات المونديال.

  وطالبهم بإغلاق الصفحة، والبدء سريعًا في الاستعداد الجيد للمباراة القادمة، وبذل أقصى جهد لتحقيق أفضل النتائج في البطولة.. كما هنأ الكابتن محمود الخطيب أعضاء وجماهير الأهلي بهذا الفوز الذي حققه الفريق وسط تحديات عديدة في بطولة تضم نخبة من صفوة الأندية العالمية في كرة السلة.

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