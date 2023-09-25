إنتل: الأولوية لتمكين مبيعات الذكاء الاصطناعي للشركاء

قال بات جيلسنجر، الرئيس التنفيذي لشركة إنتل، إن تمكين شركاء القنوات من بيع مجموعة حلول أجهزة وبرمجيات الذكاء الاصطناعي الخاصة بشركة صناعة الرقائق يعد "أولوية" في الوقت الذي تتحرك فيه لأخذ حصتها في السوق بعيدًا عن منافستها إنفيديا.

بعد أكثر من عامين من توليه منصب الرئيس التنفيذي لشركة Intel، أدلى الخبير المخضرم في مجال أشباه الموصلات بهذه التصريحات لـ CRN في خضم حملة الشركة الكبيرة لإقناع الشركاء والمطورين والعملاء ببناء حلول لمنتجات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها في حدث Intel Innovation السنوي الثالث الأسبوع الماضي.

"من الواضح أن هذه أولوية بالنسبة لنا، ولا سيما فرق مبيعات المؤسسات والسحابة لدينا."

وقال الأسبوع الماضي في جلسة أسئلة وأجوبة مع الصحفيين: "إن أولويتهم الأولى هي عروض الذكاء الاصطناعي التي نقدمها".

تشمل هذه العروض وحدات المعالجة المركزية (CPUs) لمراكز البيانات القابلة للتطوير من Intel Xeon والمزودة بقدرات الذكاء الاصطناعي، والتي قال جيلسنجر إنها "أصبحت جزءًا أكبر" من مبيعات Xeon نظرًا "لقدراتها المتميزة جدًا" لعمليات نشر المؤسسات التي تعمل على الاستدلال على نماذج الذكاء الاصطناعي للتطبيقات الحية.

تُحدث Intel أيضًا الكثير من الضجيج حول معالجات التعلم العميق Gaudi2 ووحدات معالجة الرسوميات Max Series المصممة لأحمال عمل الذكاء الاصطناعي مع مجموعات بيانات أكبر في مراكز البيانات، مثل تدريب نماذج اللغات الكبيرة.

وتخطط الشركة لتحقيق دفعة كبيرة للذكاء الاصطناعي مع أجهزة الكمبيوتر أيضًا، وذلك بفضل معالجاتها Core Ultra القادمة التي يمكنها التعامل مع مجموعة متنوعة من أعباء عمل الذكاء الاصطناعي بفضل وحدة المعالجة المركزية ووحدة معالجة الرسومات ووحدة المعالجة العصبية.

وقال جيلسنجر: "هذا هو المكان الذي تكون فيه برامج القنوات مفيدة، [نشر] الموارد الميدانية، والعمل مع شركاء القنوات، والتفاعل المباشر مع العميل النهائي".

أضاف الرئيس التنفيذي أيضًا إن مجموعة أدوات تطوير البرمجيات المتنامية من Intel، مثل Intel Developer Cloud ونموذج البرمجة oneAPI، ستكون بمثابة "آليات توسيع" للشركاء الذين يبيعون حلول Intel AI.

وبينما تظل Nvidia الشركة الرائدة في السوق في مجال حوسبة الذكاء الاصطناعي من خلال وحدات معالجة الرسومات والأنظمة والبرامج الخاصة بها، قال جيلسنجر "هناك اهتمام كبير بالصناعة ببديل جيد".

وأضاف أن هذه أخبار جيدة بالنسبة لآفاق إنتل، لأن صانع الرقائق لديه "ثقة تقليدية من السوق" بأنها "البديل المفتوح الذي يمكننا الوثوق به" بسبب تركيزه على تمكين "نظام بيئي أوسع" من خلال واجهات برمجة التطبيقات المفتوحة.

وقال جيلسنجر، في إشارة إلى نفيديا: "أعتقد أن هذه هي المسرحية هنا في مواجهة بديل خاص للغاية".

"سنحصل على الكثير من الزخم الجيد على مستوى العالم من خلال شركاء القنوات، من خلال نظام بيئي من الشركاء يغطي بالفعل هذه المساحة بأكملها."

قال مسؤول تنفيذي في إحدى شركات خدمات تكنولوجيا المعلومات العالمية لـ CRN إن مجموعة إعلانات أجهزة وبرامج الذكاء الاصطناعي التي تم الإعلان عنها في Intel Innovation هذا الأسبوع تظهر أن شركة تصنيع الرقائق "لقد جمعت جهودها معًا إلى حد كبير" في سعيها لأخذ حصتها في السوق بعيدًا عن Nvidia.

"هناك قدر كبير من المشاركة الفكرية والحصة السوقية التي استحوذ عليها منافسو إنتل بالفعل."

"ولكن طالما أن المكونات موجودة، فإن المنافسة تصبح أسهل، وستكون ساحة لعب متكافئة بالنسبة لهم جميعًا تقريبًا."

وقال سوريش تي كومار، الموظف السابق في شركة إنتل والذي يشغل الآن منصب نائب الرئيس والرئيس العالمي لوحدة أعمال النظام البيئي في شركة HCL Technologies ومقرها الهند: "إنها بالتأكيد مجموعة قوية جدًا من المنتجات التي يتعين على إنتل الآن منافستها".

تعمل شركة Intel على "تمكين النظام البيئي الشريك لجلب الذكاء الاصطناعي إلى كل مكان"

في مقابلة مع CRN، قال جون كالفين، رئيس قناة إنتل العالمية، إن مجمل استثمارات شركة تصنيع الرقائق في استراتيجية الذكاء الاصطناعي الخاصة بها تدور حول "تمكين النظام البيئي الشريك من جلب الذكاء الاصطناعي في كل مكان".

"سيكون على جهاز الكمبيوتر AI. سيكون لديك الذكاء الاصطناعي على الحافة. لديك الذكاء الاصطناعي الذي سيحدث في مركز البيانات. بعض منه سيكون الاستدلال. قال كالفين: “بعضها سيكون التعلم العميق”.

وأضاف: "لكنني لا أميز حقًا بين الاستثمار الشريك للشركة وبين الاستثمار الكامل الذي نقوم به لجلب الذكاء الاصطناعي إلى كل مكان".

توفر إنتل ثروة من الموارد المتعلقة بالذكاء الاصطناعي للشركاء في إطار برنامج Intel Partner Alliance، وفقًا لما قاله كالفين.

وقال: "تشمل هذه الموارد برنامج تسريع الذكاء الاصطناعي والتدريب بالإضافة إلى الهندسة والدعم "الذي يمكن أن يساعد العملاء على تسريع حلول الذكاء الاصطناعي الخاصة بهم إلى السوق".

يمكن لـ Intel Developer Cloud مساعدة الشركاء في صفقات الذكاء الاصطناعي

وفي المقابلة نفسها، قال كريستوف شيل، الرئيس التجاري لشركة إنتل، إن منصة Intel Developer Cloud التي أطلقتها الشركة مؤخرًا ستلعب دورًا مهمًا في كيفية قيام الشركاء ببناء واختبار حلول الذكاء الاصطناعي المستندة إلى Intel لعملائهم المشتركين.

قال شيل إنه عندما يكون الشركاء في مرحلة التطوير المبكر لمشاريع الذكاء الاصطناعي، فيجب عليهم نقل هذه المشاريع إلى Intel Developer Cloud، حيث يمكنهم الوصول إلى أحدث وحدات المعالجة المركزية Xeon ووحدات معالجة الرسومات لمراكز البيانات ومعالجات Gaudi للتعلم العميق التي تعمل على البنية التحتية السحابية التي أنشأتها الشركة.

تتضمن المنصة أيضًا أطر وأدوات الذكاء الاصطناعي مثل مجموعة أدوات OpenVINO من Intel وتحسينات Intel لـ PyTorch وTensorFlow.