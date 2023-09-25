الإثنين 25 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

السكة الحديد : تعديل مواعيد بعض القطارات على بعض الخطوط بالوجه البحرى

بوابة الوفد الإلكترونية

اعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، تعديل مواعيد بعض القطارات بالوجه البحرى وذلك اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 26 / 9 / 2023 .

txt

أحدث تصوير جوي لمحطة سكك حديد صعيد مصر بمنطقة بشتيل.. فيديو

txt

رئيس السكة الحديد: ألمانيا بتاخد سواقين سكة حديد من مصر

 تقرر تعديل ميعاد قطار 464 ركاب تحيا مصر دمنهور / قلين يقوم من دمنهور الساعة 2:20 مساءً ويصل قلين الساعة 3:35 مساء، وتعديل ميعاد قطار 467 ركاب تحيا مصر قلين / دمنهور يقوم من قلين الساعة 3:50 مساءً ويصل دمنهور الساعة 5:05 مساءً. 

 

وتعديل ميعاد قطار 465 ركاب تحيا مصر طنطا / دمنهور يقوم من طنطا الساعة 11:20 صباحاً ويصل دمنهور الساعة 2:15 مساء، وتعديل ميعاد قطار 466 ركاب تحيا مصر دمنهور / طنطا يقوم من الساعة 3:45 مساءً ويصل طنطا الساعة 7:05 مساءً. 

 

كما يتم تعديل قطار 884 / 883  اكسبريس تحيا مصر  بيلا / الاسكندرية يقوم من بيلا الساعة 11:50صباحاً ويصل الاسكندرية الساعة 4:10 مساء . 

 

والهيئة لا تدخر أى جهد للعمل على راحة جمهور الركاب .

مواد متعلقة

كامل الوزير: مصر تمتلك ثاني أقدم سكك حديد في العالم وأهل الصعيد عصب مصر (شاهد)

أحدث تصوير جوي لمحطة سكك حديد صعيد مصر بمنطقة بشتيل.. فيديو

وزير النقل يوافق على إقامة محطة سكة حديد بمدينة “سلام مصر”

فيديو.. أحدث تصوير جوي لمحطة سكك حديد صعيد مصر بمنطقة بشتيل

جدول مواعيد قطارات سكك حديد مصر 2023.. الوجهان البحري والقبلي

إحالة 7 من العاملين بالهيئة القومية لسكك حديد مصر للمحاكمة التأديبية
الجريدة الورقية