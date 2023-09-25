محافظ القاهرة يضع إكليلًا من الزهور على مقابر شهداء المنطقة العسكرية

وضع اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة يرافقه اللواء أركان حرب طارق الشاذلى قائد المنطقة المركزية العسكرية، واللواء أشرف الجندى مساعد أول وزير الداخلية مدير أمن القاهرة إكليلًا من الزهور على مقابر شهداء المنطقة العسكرية بالخفير وقراءة الفاتحة على أرواحهم الزكية، وذلك احتفالا بالذكرى الـ٥٠ لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة.

وأكد محافظ القاهرة أن يوم الـسادس من أكتوبر سيظل شاهداً على قوة وعزيمة الإرادة المصرية وبطولة أبنائها البواسل من القوات المسلحة، فى الحفاظ على وحدة أرضها وعزة وكرامة شعبها لتظل قواتنا المسلحة وجيشنا درعاً وسيفاً للوطن فى الحرب وسواعد للبناء والتنمية فى السلم.

محافظ القاهرة يبعث برقية تهنئة إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف

وبعث اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة برقية تهنئة إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.

أعرب فيها عن اجمل التهاني مقرونة بأطيب الأمنيات بمناسبة حلول الذكرى العطرة للمولد النبوي الشريف داعيا المولى سبحانه وتعالى أن يعيد هذه الأيام المباركة على مصرنا الغالية والأمة العربية والإسلامية بالخير والبركات وان يوفقنا جميعا لما فيه الخير لوطننا العزيز.

كما بعث محافظ القاهرة برقية تهنئة إلى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور احمد الطيب شيخ الأزهر، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والسيد الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية والسيد الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب والسيد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ والسيد الفريق أول محمد احمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي ، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وقادة القوات المسلحة والشرطة ، ووكلاء مجلسي النواب والشيوخ والمحافظين وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.