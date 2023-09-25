النائب عمرو هندي: الهيئة الوطنية تدير ملف الانتخابات بشفافية

قال النائب عمرو هندي، عضو مجلس النواب، إن إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات الجدول الزمنى للانتخابات الرئاسية خطوة هامة نحو إجراء الاستحقاق الدستورى الخاص بالانتخابات الرئاسية فى موعده وفقا لما هو منصوص عليه فى الدستور، مشيدا بدور الهيئة خلال الفترة الأخيرة بإدارة الملف عن جدارة.

وتابع هندي: "الهيئة تعمل بكامل طاقتها لإدارة الانتخابات الرئاسية بشكل وصورة تليق مكانة الدولة المصرية سواء فى الداخل أو الخارج، خاصة وأن تشكيل الهيئة من القضاة الأجلاء، يجعلها ضمانة لاستيفاء كافة الجوانب الدستورية و القانونية لإجراء الانتخابات و الخبرات السابقة لعمل الهيئة سواء في الانتخابات الرئاسية أو البرلمانية".

الانتخابات الرئاسية خطوة مهمة لاستكمال سلسلة الإنجازات

وأضاف عضو مجلس النواب، أن الانتخابات الرئاسية خطوة مهمة لاستكمال سلسلة الإنجازات، وخطوة جديدة نحو بناء الديمقراطية المصرية بأدوات مصرية خالصة و بأيدي مصرية وهذه الانتخابات تمثل الاستحقاق الدستوري المهم في تاريخ مصر المعاصر، ومن ثم فإن الانتخابات سيكون لها دور كبير نحو استكمال ما تحقق خلال السنوات الأخيرة من إنجازات على الأرض وتحقيق رؤية مصر وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وناشد عضو مجلس النواب، المصريين بالمشاركة بكثافة فى العملية الانتخابية، قائلا:" الشعب المصرى هو البطل الحقيقي فى العملية الانتخابية وهو صاحب الفضل فى نجاح الانتخابات وإظهار الدولة المصرية بصورة تليق بحجم ومكانة الدولة المصرية فى المنطقة بالكامل، ومن ثم على الجميع المشاركة وخاصة فئة الشباب لأنهم عصب الأمة وأساس المجتمع وفى الفترة الأخيرة الشباب المصرى يحظى باهتمام تجيد فى تأهيل وتمكين حقيقى على الأرض غير مسبوق".