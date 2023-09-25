تشكيل بتروجيت الرسمي لمباراة أسوان في دوري المحترفين

أعلن الجهاز الفني لفريق بتروجيت ، عن التشكيل الرسمي الذي يخوض به لقاء أسوان على ملعب بتروسبورت في افتتاحية دوري المحترفين .

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تشكيل بتروجيت الرسمي أسوان

في حراسة المرمي محمد أبو النجا –

في خط الدفاع :أحمد بح بح - هادي رياض - خالد أبوزيادة - محمود شديد .

في خط الوسط :أحمد رضا - رشاد المتولي - سامح إبراهيم .

في خط الهجوم محمود فيليكس - مصطفى سلطان - إسماعيل بامبا.

تشكيل أسوان الرسمي لمباراة بتروجيت

في حراسة المرمي إسلام سليمان

في خط الدفاع :أحمد بلية - عبد الرحمن عبد النبي - أحمد كاستيلو - أحمد أيمن .

في خط الوسط مصطفى عبد الرسول - مروان عباس - محمد مرسي .

في خط الهجوم حسام عرفات - جدو - علي خليل

موعد مباراة أسوان و بتروجين في الدوري المحترفين

تبدأ مباراة أسوان و بتروجيت في تمام الساعة4 عصرًا بتوقيت القاهرة ، 4 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية ، و5 مساء بتوقيت الإمارات .