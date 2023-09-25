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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

تشكيل بتروجيت الرسمي لمباراة أسوان في دوري المحترفين

بتروجيت
بتروجيت

أعلن الجهاز الفني لفريق بتروجيت ، عن التشكيل الرسمي الذي يخوض به لقاء أسوان على ملعب بتروسبورت في افتتاحية دوري المحترفين .

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تشكيل بتروجيت الرسمي  أسوان

في حراسة المرمي محمد أبو النجا –

في خط الدفاع :أحمد بح بح - هادي رياض - خالد أبوزيادة - محمود شديد .

في خط الوسط :أحمد رضا - رشاد المتولي - سامح إبراهيم .

في خط الهجوم محمود فيليكس - مصطفى سلطان - إسماعيل بامبا.

تشكيل أسوان الرسمي لمباراة بتروجيت

في حراسة المرمي إسلام سليمان 
في خط الدفاع :أحمد بلية - عبد الرحمن عبد النبي - أحمد كاستيلو - أحمد أيمن .
في خط الوسط مصطفى عبد الرسول - مروان عباس - محمد مرسي .
في خط الهجوم حسام عرفات - جدو - علي خليل

موعد مباراة أسوان و بتروجين في الدوري المحترفين

تبدأ مباراة أسوان و بتروجيت في تمام الساعة4  عصرًا بتوقيت القاهرة ، 4 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية ، و5 مساء بتوقيت الإمارات .

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