هيئة الرقابة النووية والإشعاعية تشارك الوفد المصري بالجلسة الافتتاحية للمؤتمر العام

في نسخته الـ ٦٧

شارك الدكتور سامي شعبان رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية والوفد المصري في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العام في نسخته ال ٦٧ تحت شعار "التعاون العالمي في المجال النووي" والمقرر انعقاده في الفترة من ٢٥- ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٣ .

وقد شارك الحضور الاستاذ رامي عفيفي أخصائي اول التواصل الاستراتيجي.

حيث تم إقرار تجديد انتخاب رافايل جروسي مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمدة أربع سنوات اضافية تنتهي في عام ٢٠٢٧.

وفي كلمته الافتتاحية أشار مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى فعاليات مؤتمر المناخ COP27 والذي عقد في مدينة شرم الشيخ في نوفمبر الماضي حيث أكد على أهمية مشاركة الوكالة الدولية للطاقة الذرية لإيجاد حلول بديلة للطاقة تساهم في الحد من تغيرات المناخ وتوفير طاقة نظيفة .

كما شاركت الدكتورة غادة والي وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة ومدير مقر المنظمة الدولية UNODC بالكلمة نيابة عن سكرتير عام الأمم المتحدة.