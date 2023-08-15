تامر عبدالمنعم عن ملتقى أفلام المحاولة: مشروع أثبت نجاحه خلال 4 أعوام

أصدر الفنان تامر عبدالمنعم مدير عام الثقافة السينمائية ورئيس قصر السينما ورئيس ملتقي أفلام المحاولة قرارا بتشكيل لجنة التحكيم الخاصة بالملتقي هذا العام في دورته الخامسة والتي ستنطلق الشهر المقبل، وذلك تحت رعاية معالي وزيرة الثقافة الدكتورة نيڤين الكيلاني.

وتشكلت اللجنة من المخرج الكبير عمر عبد العزيز رئيس إتحاد النقابات الفنية "رئيسا"، الأستاذ الدكتور يسري المناديلي "عضوا"، الدكتور اشرف راجح "عضوا".



يذكر أن الدورة الأولي من ملتقى أفلام المحاولة أقيمت في عام 2019 ويتضمن الملتقى إقامة مسابقات في الأفلام الروائية القصيرة والأفلام التسجيلية بحيث لا تزيد مدة عرض الفيلم على 30 دقيقة ويكون الفيلم إنتاج مصري خلال السنة التي تسبق إقامة دورة الملتقى وتمنح الجوائز لأفضل فيلم روائى قصير أفضل فيلم تسجيلى قصير أفضل تجديد وابتكار إلى جانب جوائز لجنة التحكيم الخاصة.



ومن جانبه أعرب الفنان تامر عبدالمنعم رئيس ملتقى أفلام المحاولة عن سعادته لإستمرار هذا المشروع الذي أثبت نجاحه خلال الأربع سنوات السابقة وقال : سعادتي كبيرة بإستمرار نجاح مشروع ملتقى أفلام المحاولة والذي بدأ منذ أربعة أعوام وهذا العام الخامس.