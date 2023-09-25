مشاهدة مباراة الهلال والجبلين تويتر "بث مباشر" في كأس خادم الحرمين 25 سبتمبر 2023
يلا شوت..مشاهدة مباراة الهلال والجبلين تويتر "بث مباشر" في كأس خادم الحرمين 25 سبتمبر 2023
يلا شوت..مشاهدة مباراة الهلال والجبلين تويتر "بث مباشر" في كأس خادم الحرمين 25 سبتمبر 2023،يستهل نادي الهلال مشواره في كأس الملك لعام 2024 بمواجهة نادي الجبلين في ملعب الأمير عبد العزيز بن مساعد بن جلوي، ضمن منافسات دور الـ32 من البطولة الملكية. هناك تساؤلات حول مستقبل المدرب جورجي جيسوس وعلاقته بلاعب نيمار بعد التقارير التي تحدثت عن طلب الدوري البرازيلي إقالة المدرب البرتغالي بسبب الخلاف الذي نشب بينهما بعد مباراة نافباخور التي انتهت بالتعادل 1-1 في دوري أبطال آسيا. هذا الخلاف ربما أثر سلبًا على أداء الهلال في مباراة ضمك في الدوري السعودي، التي انتهت أيضًا بالتعادل 1-1، مما أدى إلى فقدانه لصدارة جدول الترتيب.
موعد مباراة الهلال والجبلين في كأس الملك 2024
يلتقي الهلال والجبلين في دور الـ32 من كأس الملك السعودي "كأس خادم الحرمين الشريفين"، يوم الإثنين 25 سبتمبر 2023.
وستكون بداية مباراة الهلال والجبلين عند السادسة مساءً بتوقيت الدوحة ومكة المكرمة من قلب ملعب الأمير عبد العزيز بن مساعد بن جلوي.
مباراة الهلال والجبلين في كأس خادم الحرمين الشريفين والقنوات الناقلة
ومن المقرر أن، تنقل المباراة بين الهلال والجبلين وذلك عبر قنوات SSC السعودية الفضائية، وهى الناقل الحصري لمباريات الأندية السعودية في مختلف المسابقات خلال الموسم الحالي.
رابط مباشر لمشاهدة مباراة الهلال السعودي والجبلين | من هنــــا
رابط مباشر لمشاهدة مباراة الهلال السعودي والجبلين | من هنــــا
رابط مباشر لمشاهدة مباراة الهلال السعودي والجبلين | من هنــــا
الجدير ذكره أن المدير الفني للهلال السعودي “جورجي جيسوس” قد يستغني عن خدمات بعض اللاعبين خلال مباراته الحالية أمام الجبلين، حيث يسعى الى ادخار مجهودهم الى مباريات الدوري السعودي ومن هؤلاء اللاعبين هم نيمار دا سيلفا ومواطنه ميشيل بجانب المدافع علي البيلهي، وكان الهلال السعودي قد حقق لقب كأس الملك السعودي الموسم الماضي للمرة العاشرة في تاريخه وذلك في مباراته أمام الوحدة والتي انتهت بنتيجة 7-6 بركلات الترجيح.
غيابات فريق الهلال والجبلين اليوم
إن الغيابات في فريق الهلال ضد الجَبلين اليوم هم مايلي:
- الحارس محمد العويس بسبب إصابته بالإنفلونزا.
- اللاعب علي البليهي.
- المهاجم البرازيلي نيمار دا سيلفا.
- بالإضافة إلى ذلك، اللاعب ميشيل ديلجادو.
- اللاعب مصعب الجوير.
معلق مباراة الهلال والجبلين اليوم
إن معلق مباراة الهلال ضد الجَبلين اليوم هو المعلق عبدالله الحربي من خلال شبكة قنوات SSC الرياضية السعودية، حيث سوف ينقل لكم مجريات هذه المباراة وسوف تتعرفوا على تشكيلة الفريقين.
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