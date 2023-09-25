الوطنية للانتخابات: تجرى الانتخابات الرئاسية تحت إشراف قضائي كامل

قال المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات: إذا كان ما تطمح إليه المواثيق الدولية لضمان النزاهة والشفافية تقام الانتخابات الرئاسيىة تحت إشراف قضائي كامل بما يتفق مع الدستور والقانون الذي نص عليه الدستور وهو الاستحقاق الأكبر في البلاد



جاء ذلك خلال وقائع المؤتمر الصحفي الذي عقدته الهيئة أمس، بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر، للإعلان عن كافة التفاصيل الخاصة بإجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة، ودعوة الناخبين لانتخابات رئيس الجمهورية.