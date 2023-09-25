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الإثنين 25 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

الوطنية للانتخابات: تجرى الانتخابات الرئاسية تحت إشراف قضائي كامل

بوابة الوفد الإلكترونية

قال المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات: إذا كان ما تطمح إليه المواثيق الدولية لضمان النزاهة والشفافية تقام الانتخابات الرئاسيىة تحت إشراف قضائي كامل بما يتفق مع الدستور والقانون الذي نص عليه الدستور وهو الاستحقاق الأكبر في البلاد
 

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اليوم.. الوطنية للانتخابات تعقد مؤتمرًا صحفيًا لدعوة المواطنين لانتخاب رئيس الجمهورية

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الإثنين.. الوطنية للانتخابات تعلن تفاصيل الانتخابات الرئاسية المقبلة

جاء ذلك خلال وقائع المؤتمر الصحفي الذي عقدته الهيئة أمس، بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر، للإعلان عن كافة التفاصيل الخاصة بإجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة، ودعوة الناخبين لانتخابات رئيس الجمهورية.

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